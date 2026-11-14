Браже: Россия пытается отвлечь внимание от геноцида в Украине
Требуя переговоров об "архитектуре европейской безопасности", Россия пытается отвлечь внимание от осуществляемого ею геноцида в Украине, заявила министр иностранных дел Байба Браже. По ее словам, перед любыми более широкими переговорами о будущем европейской безопасности все внимание должно быть уделено прекращению войны и перемирию.
Байба Браже считает, что европейская безопасность основана на принципах Устава ООН - нерушимости границ, неприемлемости применения вооруженной силы, праве на индивидуальную и коллективную самооборону. Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что НАТО является краеугольным камнем европейской безопасности и ни одна страна-член НАТО не собирается менять или соглашаться на изменения своего статуса в альянсе.
"Мы не допустим ослабления безопасности Латвии, ограничения сил союзников или разделения Европы на различные зоны безопасности", - заявила Браже.
Она подчеркнула, что гарантии 5-й статьи НАТО, оборонные планы и присутствие сил союзников не являются и не могут быть предметом переговоров с Россией. Министр иностранных дел отметила, что ни одна страна не имеет права решать вопросы безопасности европейских стран, их суверенитета или места в НАТО.
"Россия ведет империалистическую, колониальную войну против Украины, пытается контролировать и дестабилизировать соседние страны, восстановить сферы влияния в Европе, расколоть НАТО и ослабить единство союзников", - сказала Браже.
Она подчеркнула, что Латвия продолжит укреплять свой оборонный потенциал и потенциал сдерживания, расширять присутствие союзников в Балтийском регионе и поддерживать усилия Украины по самообороне.
Уже сообщалось, что в ходе переговоров в Абу-Даби российские представители высказали европейским дипломатам идеи о "новом порядке европейской безопасности".