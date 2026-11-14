Браже: Россия пытается отвлечь внимание от геноцида в Украине

Она подчеркнула, что гарантии 5-й статьи НАТО, оборонные планы и присутствие сил союзников не являются и не могут быть предметом переговоров с Россией. Министр иностранных дел отметила, что ни одна страна не имеет права решать вопросы безопасности европейских стран, их суверенитета или места в НАТО.