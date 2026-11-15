В Латвии бесплатно раздадут более 8000 светоотражателей: где и когда их можно получить
В ноябре жители Латвии смогут бесплатно получить светоотражатели, которые особенно важны в темное время года. Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с партнерами раздаст более 8000 светоотражателей в разных городах страны, причем первая акция начнется уже 15 ноября.
Как сообщили агентству LETA в CSDD, раздача светоотражателей пройдет в несколько этапов. Первые 4000 штук будут доступны с 15 по 18 ноября в торговом центре Galerija Centrs в Риге во время фестиваля света Staro Rīga.
Еще 4000 светоотражателей с 21 ноября можно будет получить в торговых точках Narvesen по всей Латвии. Кроме того, 19 ноября светоотражатели будут раздавать участники специального вечернего забега в Риге.
Почему это особенно важно сейчас?
По данным CSDD, в прошлом году в Латвии в темное время суток погибли 36 пешеходов. В этом году зарегистрировано уже девять таких случаев. За последние пять лет больше всего смертельных происшествий произошло в Риге и ее окрестностях. Особенно опасным временем остается вечерний период с 17:00 до 20:00.
При этом светоотражателями регулярно пользуются далеко не все жители. Согласно опросу, только 14% респондентов всегда используют их в темное время суток. Примерно треть опрошенных надевают светоотражатели редко или вообще ими не пользуются.
Специалисты напоминают, что без светоотражающих элементов водитель может заметить пешехода в темноте лишь с расстояния 25-40 метров. При этом светоотражающий жилет делает человека в 5-10 раз более заметным.
Светоотражатель необходимо размещать на хорошо видном месте, желательно на движущихся частях тела и со стороны, расположенной ближе к проезжей части.
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Кампания по всей Латвии
Раздача светоотражателей проходит в рамках кампании по безопасности дорожного движения Nāvīgi stilīgi. Ее цель - привлечь внимание к безопасности пешеходов и других уязвимых участников дорожного движения в темное время года.
Кампанию организует CSDD совместно с Государственной полицией и стратегическими партнерами - страховой компанией Balta, сетью автозаправочных станций Virši-A и торговой сетью Narvesen.
Финансирование обеспечивается средствами CSDD и Совета по безопасности дорожного движения, в том числе за счет отчислений от премий обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), направляемых на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.
Опрос жителей, на который ссылается CSDD, проводился в октябре 2026 года совместно с исследовательской компанией Snapshots. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.