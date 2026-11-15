В Латвии бесплатно раздадут более 8000 светоотражателей: где и когда их можно получить

По данным CSDD, в прошлом году в Латвии в темное время суток погибли 36 пешеходов. В этом году зарегистрировано уже девять таких случаев. За последние пять лет больше всего смертельных происшествий произошло в Риге и ее окрестностях. Особенно опасным временем остается вечерний период с 17:00 до 20:00.