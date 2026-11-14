В Риге расцвели 10 000 необычных цветов: Otkrito побывал на открытии светового шоу. ВИДЕО
Вечером 14 ноября Андрейсала в Риге преобразилась до неузнаваемости: тысячи разноцветных огней, мощные световые лучи над историческими трубами и огромные проекции на зданиях превратили бывшую промышленную территорию в настоящее световое шоу. Otkrito побывал на открытии выставки Gaisma sauc krastā, которую жители и гости столицы могут посетить совершенно бесплатно.
В субботу, 14 ноября, на территории Riga Waterfront на берегу Даугавы открылась выставка светового искусства Gaisma sauc krastā, приуроченная к празднованию 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. Андрейсала стала площадкой для четырех масштабных световых инсталляций, созданных зарубежными и латвийскими художниками.
Главной особенностью выставки стало необычное сочетание современного искусства и промышленного прошлого Риги. Старые здания превратились в гигантские экраны для видеопроекций, исторические трубы электростанции засияли яркими цветами, а на открытой территории появилось огромное поле из тысяч светящихся цветов.
Репортаж с открытия:
Почти 10 тысяч светящихся цветов на берегу Даугавы
Центральным объектом выставки стала инсталляция Field of Light британского художника Брюса Манро, впервые представленная в Латвии. На огромной территории разместились 9800 светящихся стеблей с небольшими шарами на концах, напоминающими цветочные бутоны. Они плавно меняют цвета, переливаясь розовыми, фиолетовыми, голубыми и другими оттенками.
Длина необычного светового поля составляет около 130 метров. Между огоньками проложена дорожка, позволяющая посетителям пройти через инсталляцию и рассмотреть ее вблизи. В темноте тысячи светящихся точек создают впечатление бескрайнего фантастического сада.
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Подобные работы Брюса Манро уже демонстрировались в разных странах мира, в том числе в Австралии, США и Японии. Теперь познакомиться с творчеством художника можно и в Риге.
Исторические трубы превратились в световое шоу
Еще одним впечатляющим объектом стали две высокие трубы бывшей Андрейсальской электростанции. Вечером они загораются красными, синими и фиолетовыми цветами, а мощные световые лучи расходятся от них в разные стороны, пересекаются и образуют над территорией целую сеть светящихся линий.
За инсталляцией стоит команда Those Guys Lighting. Для ее создания на двух трубах установили более 240 световых приборов. Подсветка меняется, превращая старые промышленные сооружения в одну из главных достопримечательностей вечерней Андрейсалы.
У этого места есть и историческое значение. Электростанция начала работу в 1905 году и когда-то обеспечивала Ригу электричеством для освещения улиц, зданий и движения трамваев. Теперь ее трубы вновь связаны со светом, но уже в совершенно другом качестве.
Огромные рыбы на фасадах зданий
Не менее интересно выглядят видеопроекции, которые оживляют стены старых промышленных зданий. На одном из фасадов появляются огромные золотые рыбы, словно плавающие в гигантском аквариуме. Яркие изображения контрастируют с темной архитектурой бывшей промышленной территории.
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В числе представленных произведений также инсталляция Hidden Perspectives латвийского художника Мариса Калве и студии Kalves Studija. В ней используются необычные визуальные образы, отсылающие к истории порта, воде и промышленному прошлому Андрейсалы.
Еще одна работа, The Past in the Future художницы Илзе Эклсы, посвящена связи прошлого, настоящего и будущего. С помощью световых проекций архитектурные элементы и изображения накладываются друг на друга, меняются и создают новые композиции.
До какого числа можно посетить выставку?
Выставка Gaisma sauc krastā проходит на территории Riga Waterfront на Андрейсале с 14 по 18 ноября включительно. Все световые объекты можно увидеть ежедневно с 17:00 до 23:00. Вход для посетителей бесплатный.
Главная инсталляция, световое поле Брюса Манро, останется в Риге дольше остальных. Ее можно будет посетить до 29 ноября включительно, также каждый вечер с 17:00 до 23:00.