В Латвии в воскресенье температура воздуха местами достигнет +8 градусов

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер. На побережье он окажется сильнее, а его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Ночью температура воздуха в большинстве районов страны составит от -1 до +2 градусов. Теплее будет на побережье, где столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов. В воскресенье в течение дня облачность постепенно начнет уменьшаться с юго-запада, однако местами все еще возможен небольшой дождь.