В Латвии в воскресенье температура воздуха местами достигнет +8 градусов
В воскресенье, 15 ноября, погода в Латвии будет переменчивой: после ночных осадков небо постепенно начнет проясняться. Однако местами еще пройдут небольшие дожди, а ночью возможен и мокрый снег.
В начале ночи на большей части территории Латвии небо будет ясным, однако постепенно с запада придут облака. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер. На побережье он окажется сильнее, а его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Ночью температура воздуха в большинстве районов страны составит от -1 до +2 градусов. Теплее будет на побережье, где столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов. В воскресенье в течение дня облачность постепенно начнет уменьшаться с юго-запада, однако местами все еще возможен небольшой дождь.
В столице ночь начнется с ясной погоды, однако во второй ее половине временами появятся облака, которые принесут небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. В начале ночи температура воздуха составит +1...+2 градуса, а к утру повысится до +4 градусов.