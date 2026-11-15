В Латвии построят дорогу, по которой не проедет ни одна машина: проект уже одобрен
На реке Большая Югла возле Ропажской гидроэлектростанции (ГЭС) появится специальная дорога для рыб, которая позволит им свободнее перемещаться по реке и добираться до мест нереста. Проект стоимостью около 900 тысяч евро планируют реализовать в течение двух лет, сообщает самоуправление Ропажского края.
Служба поддержки села одобрила проект самоуправления по строительству рыбохода на Большой Югле. Работы запланированы на 2027-2028 годы.
В рамках проекта возле Ропажской ГЭС построят естественный рыбоход, а существующий бетонный водослив частично демонтируют и превратят в порог из крупных валунов. Это должно уменьшить влияние плотины на перемещение рыб.
Почему рыбам необходим новый проход?
В самоуправлении объясняют, что Большая Югла имеет большое значение для лосося, кумжи, сырти и речной миноги. Жизненный цикл этих видов связан как с морем, так и с пресными водоемами. Чтобы отложить икру, им необходимо подниматься из моря вверх по реке и добираться до подходящих мест нереста.
Свободное перемещение важно и для пресноводных рыб, в том числе щук, окуней и представителей семейства карповых. Однако плотина Ропажской ГЭС ограничивает их возможности передвижения по реке.
Как будет работать рыбоход?
Новый рыбоход представляет собой обходной водный канал с небольшим уклоном и постоянным течением. По нему рыбы смогут проплывать мимо плотины, не сталкиваясь с существующим препятствием. Дно и основание канала изготовят из природных минеральных материалов, чтобы создать условия, максимально приближенные к естественным. Кроме того, обходной канал обеспечит постоянный экологический сток воды в естественное русло Большой Юглы.
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Строительство разделят на два этапа. На первом вдоль плотины оборудуют рыбоход и необходимую подъездную инфраструктуру.
На втором этапе существующий бетонный водослив частично разберут и понизят, превратив его в порог из крупных валунов. При подходящем расходе воды этот участок станет дополнительным путем для перемещения рыб. Одновременно такое решение позволит снизить риск размывания русла и повреждения конструкций.
Оба сооружения будут дополнять друг друга, облегчая миграцию рыб и создавая условия, более близкие к естественному течению реки.
Когда завершат строительство и сколько оно обойдется?
Строительный проект первого этапа уже разработан и утвержден в рамках программы LIFE GoodWater IP совместно с Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии. Проектирование второго этапа проведут в ходе реализации нового проекта.
Полностью завершить строительство рыбохода и реконструкцию водослива планируется в 2028 году.
Общая стоимость проекта составляет 900 954 евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Финансирование будет предоставлено при поддержке Европейского фонда морского дела, рыболовства и аквакультуры.