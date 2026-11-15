В Латвии построят дорогу, по которой не проедет ни одна машина: проект уже одобрен

В самоуправлении объясняют, что Большая Югла имеет большое значение для лосося, кумжи, сырти и речной миноги. Жизненный цикл этих видов связан как с морем, так и с пресными водоемами. Чтобы отложить икру, им необходимо подниматься из моря вверх по реке и добираться до подходящих мест нереста.