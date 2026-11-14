ZooExpo 2026
В эти выходные на Кипсале собралась компания, перед которой трудно устоять: тысячи собак, сотни кошек, забавные обитатели сельского двора и ...
Кто тут самый красивый? На выставке животных ZooExpo 2026 развернулась битва за титулы. ФОТО
В эти выходные на Кипсале собралась компания, перед которой трудно устоять: тысячи собак, сотни кошек, забавные обитатели сельского двора и экзотические животные, которых не каждый день встретишь даже в зоопарке. Международная выставка ZooExpo 2026 уже вовсю принимает посетителей, а впереди еще целое воскресенье, полное конкурсов, выступлений и неожиданных знакомств.
Кто здесь самый красивый?
В субботу, 14 ноября, Международный выставочный центр на Кипсале превратился в огромное царство животных. Причем у каждого его обитателя свои планы на выходные. Одним предстоит бороться за титулы и медали, другим - демонстрировать всевозможные таланты, а третьим достаточно просто сидеть с милой мордочкой, чтобы собирать вокруг себя поклонников.
Особенно оживленно в собачьих рядах. Здесь хватает и белоснежных пушистиков, напоминающих ожившие мягкие игрушки, и серьезных четвероногих красавцев, чей внешний вид внушает уважение. Одних хозяева старательно расчесывают, другим поправляют шерсть, а третьи с таким невозмутимым видом наблюдают за происходящим, словно все эти выставочные хлопоты их совершенно не касаются.
Впрочем, за красивыми прическами и умилительными мордочками скрывается вполне серьезное соревнование. В этом году организаторы заявили рекордное число участников: за два дня в выставке принимают участие 3600 собак из 17 стран. Всего представлены 258 пород, среди которых есть настоящие редкости - богемские овчарки, андалузские и валенсийские терьеры, тайваньские собаки и луизианские катахулы.
География участников тоже впечатляет. Впервые на выставку приехали собаки из Индонезии и Исландии. А самая серьезная конкуренция ожидается среди стаффордширских бультерьеров, американских стаффордширских терьеров, английских кокер-спаниелей, мопсов и некоторых других пород.
У кошек свои правила
Если собачья часть выставки напоминает большой конкурс красоты с обязательной подготовкой к выходу на сцену, то у кошек, похоже, все немного иначе. Здесь можно встретить пушистых красавиц с огромными глазами, роскошными шубками и выражением мордочки, которое словно говорит: восхищаться разрешается, но без лишней фамильярности.
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Белоснежные, серые, длинношерстные и короткошерстные - все они привлекают внимание посетителей. Одни с интересом рассматривают окружающих, другие предпочитают отдыхать, пока вокруг них кипит выставочная жизнь. И действительно, зачем суетиться, если все равно все придут посмотреть именно на тебя?
В этом году кошачья часть ZooExpo особенно праздничная. Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs отмечает свое 40-летие. По этому случаю организованы специальные конкурсы и шоу, а за звание лучших соревнуются более 300 кошек из шести стран.
Особенно широко представлены мейн-куны и британские короткошерстные кошки. А самым эффектным участникам предстоит побороться не только за традиционные награды, но и за титулы на юбилейных конкурсах Cat Queen и Mister Cat.
От козочек до змей: сюрпризы на каждом шагу
Но ограничиваться собаками и кошками на ZooExpo было бы большой ошибкой. Стоит перейти в другую часть выставки, и начинается совершенно другая история.
Здесь можно встретить коз, овец и других обитателей сельского двора. Вместо выставочных столиков с расческами и поводками - сено, кормушки и животные, которые явно не собираются участвовать в конкурсах красоты. Впрочем, в недостатке внимания они тоже не нуждаются.
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Особенно интересна эта часть выставки детям. Малыши с любопытством знакомятся с животными, рассматривают их поближе и тянутся погладить новых знакомых. Для городского ребенка даже обычная коза может оказаться куда интереснее очередной игрушки.
А дальше начинается территория экзотики. Яркие попугаи, ящерицы, змеи и другие необычные создания ждут тех, кто предпочитает более оригинальных домашних питомцев. Одни из них вызывают умиление, другие - осторожное любопытство, а некоторых наверняка хочется рассматривать исключительно через стекло.
Причем это далеко не все. В программе ZooExpo заявлены кролики, гуси, куры, индейки, канарейки, гекконы, скорпионы и даже маленький австралийский эму. Последний, пожалуй, вполне способен удивить тех, кто привык считать, что выставка домашних животных - это исключительно про кошек и собак.
На Кипсале можно не только смотреть
Выставка - это еще и возможность пообщаться с заводчиками, узнать больше о породах и получить советы специалистов. Здесь рассказывают, чем кормить животных, как ухаживать за их шерстью, какие особенности характера стоит учитывать и к чему готовиться, если в доме появится новый питомец.
Отдельная история - многочисленные торговые стенды. Корма, лакомства, игрушки, лежанки, переноски, одежда и аксессуары занимают немало места. Причем среди товаров встречаются настолько необычные вещи, что некоторые покупки, кажется, способны удивить самих животных.
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А еще на ZooExpo можно познакомиться с собаками самых разных размеров и характеров. Пока одни готовятся к серьезным соревнованиям, другие участвуют в показательных выступлениях и демонстрируют навыки послушания.
Что ждет посетителей в воскресенье, 15 ноября?
Хорошая новость для тех, кто не успел выбраться на Кипсалу в субботу: в воскресенье праздник животных продолжится, и программа будет не менее насыщенной.
Уже в 10:30 начнутся занятия и развлечения собачьей школы Dog Fan. В 11:30 четвероногие участники покажут, что умеют не только выполнять команды, но и танцевать вместе с хозяевами. В 12:00 на площадку выйдут терьеры разных пород.
После обеда зрителям продемонстрируют более сложные навыки. В 13:00 запланировано выступление по спортивной дрессировке FCI IGP, где важны дисциплина, скорость и слаженная работа собаки с человеком. В 13:40 состоится выступление с танцевальными трюками, а в 14:30 свои способности покажут охотничьи собаки породы ретривер.
С 15:00 до 16:00 пройдет демонстрация различных пород спаниелей. А с 16:00 начнутся заключительные конкурсы международной выставки собак, на которых выберут лучших участников.
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У любителей кошек тоже будет насыщенный день. В 15:00 начнется финал юбилейного конкурса Best in Show, а в 17:00 - шоу Mister Cat и Cat Queen.
Кроме того, в течение дня будут проходить представления цирковой студии, а для детей продолжат работать надувные аттракционы, пользоваться которыми можно без дополнительной платы. Полное расписание доступно на сайте организаторов.
Где проходит выставка и сколько стоят билеты?
ZooExpo 2026 проходит в Международном выставочном центре на Кипсале по адресу улица Кипсалас, 8. В воскресенье, 15 ноября, посетителей ждут с 10:00 до 18:00.
Обычный входной билет стоит 8 евро, детский билет для посетителей от 5 до 18 лет - 4,50 евро. Для студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью предусмотрен билет за 6 евро. Семейный билет стоит 18 евро, а дети до пяти лет проходят бесплатно.
Кстати, на выставку разрешается прийти и со своей собакой, даже если она не участвует в соревнованиях. Правда, для такого визита есть отдельные правила: вход с питомцами организован через дверь № 11, при себе необходимо иметь ветеринарный паспорт животного, а перед посещением пройти ветеринарный контроль.