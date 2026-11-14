Кто тут самый красивый? На выставке животных ZooExpo 2026 развернулась битва за титулы. ФОТО

Белоснежные, серые, длинношерстные и короткошерстные - все они привлекают внимание посетителей. Одни с интересом рассматривают окружающих, другие предпочитают отдыхать, пока вокруг них кипит выставочная жизнь. И действительно, зачем суетиться, если все равно все придут посмотреть именно на тебя?