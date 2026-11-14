9 человек забрались на крышу 12-этажного здания в Риге - пришлось вызывать спасателей
Фото: LETA
В Риге девять человек проникли на закрытую территорию и забрались на крышу здания Preses nams.
Аварии и происшествия

9 человек забрались на крышу 12-этажного здания в Риге - пришлось вызывать спасателей

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Риге девять человек проникли на огороженную территорию квартала Preses nams и забрались на крышу 12-этажного здания. На место прибыли полиция и спасатели, которым пришлось спускать людей с высоты.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, 13 ноября правоохранители получили вызов на Баласта дамбис в Риге. Несколько человек проникли на огороженную территорию и поднялись на верхний этаж здания.

Прибывшие на место полицейские обнаружили нарушителей. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, на крыше 12-этажного здания находились девять человек. Спасатели спустили их вниз и передали сотрудникам полиции. В связи с произошедшим полиция начала ведомственную проверку.

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Preses Nama Kvartāls

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