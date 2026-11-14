9 человек забрались на крышу 12-этажного здания в Риге - пришлось вызывать спасателей

Прибывшие на место полицейские обнаружили нарушителей. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, на крыше 12-этажного здания находились девять человек. Спасатели спустили их вниз и передали сотрудникам полиции. В связи с произошедшим полиция начала ведомственную проверку.