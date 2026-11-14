"Он не педофил, а просто дурак": в России вожатый получил 13 лет тюрьмы после детского похода

Как сообщает местный правовой портал со ссылкой на материалы дела, инцидент произошел во время туристического похода с детьми в Карелии. По версии следствия, девочка несколько дней не мылась, из-за чего у нее появился зуд. Ребенок пожаловался на неприятные ощущения вожатому. В палатке, где находились еще три девочки, мужчина вытер попу девятилетней подопечной влажными салфетками после посещения туалета.