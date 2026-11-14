"Он не педофил, а просто дурак": в России вожатый получил 13 лет тюрьмы после детского похода
В России история, произошедшая во время детского похода, закончилась 13 годами колонии строгого режима для петербургского педагога. Мужчину признали виновным в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, хотя, по описанию обстоятельств, речь шла о помощи ребенку с гигиеной.
Как сообщает местный правовой портал со ссылкой на материалы дела, инцидент произошел во время туристического похода с детьми в Карелии. По версии следствия, девочка несколько дней не мылась, из-за чего у нее появился зуд. Ребенок пожаловался на неприятные ощущения вожатому. В палатке, где находились еще три девочки, мужчина вытер попу девятилетней подопечной влажными салфетками после посещения туалета.
После этого ребенок оделся и побежал играть. По имеющейся информации, непосредственно после произошедшего девочка не выразила явного беспокойства. Скандал разгорелся спустя несколько дней, когда о случившемся узнали родители и обратились в правоохранительные органы.
Следствие квалифицировало действия педагога как насильственные действия сексуального характера. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом государственное обвинение требовало значительно более сурового наказания - 18 лет заключения.
С приговором категорически не согласна руководитель общественного движения "Сдай педофила" Анна Левченко. Она считает, что поступок мужчины был крайне неразумным и педагог допустил серьезную ошибку, однако сама история, по ее мнению, не свидетельствует о сексуальных мотивах.
"Он просто дурак. Если хотите - даже идиот. Но он не педофил. Все, что он сделал, - вытер девочке в походе попу влажными салфетками. Потому что ребенок несколько дней отказывался мыться, девочка вся чесалась и пожаловалась ему на это", - заявила Левченко.