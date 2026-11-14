У латвийской семьи в Швеции забирают 6-летнюю дочь - реальная история станет основой международного триллера
Латвийская семья переезжает в Швецию в надежде начать новую жизнь, но всего через три месяца оказывается в центре кошмара. После бытового недоразумения мать обвиняют в жестоком обращении с ребенком, а суд принимает решение забрать ее 6-летнюю дочь. Эта история, которую создатели называют основанной на реальных событиях, легла в основу нового международного фильма латвийского режиссера Даце Пуце.
Переезд, который обернулся кошмаром
Международный психологический триллер Hide and Seek (латышское название Paslēpes) станет одним из проектов, представленных на кинорынке Baltic Event Co-Production Market, который пройдет в Таллине с 18 по 20 ноября 2026 года в рамках Industry@Tallinn & Baltic Event.
Согласно официальному описанию фильма, в центре сюжета - латвийская семья, которая после финансовых трудностей решает начать все заново в Швеции.
40-летние Сигния и Гинтс потеряли свой строительный бизнес во время пандемии COVID-19. Вместе с двумя дочерьми они переезжают в другую страну, рассчитывая обеспечить детям более стабильное будущее. Поначалу все складывается благополучно, однако спустя всего три месяца происходит событие, которое полностью меняет их жизнь.
Из-за бытового недоразумения семьей заинтересовываются шведские социальные службы. Социальный работник Моника начинает выяснять, в каких условиях живут дети и насколько безопасно им находиться с родителями. Постепенно обычная проверка превращается в серьезный конфликт. Культурные различия, языковой барьер и попытки родителей защитить себя лишь усугубляют ситуацию. Сигнию обвиняют в жестоком обращении с младшей дочерью, 6-летней Элзой, после чего суд принимает решение забрать девочку из семьи.
Когда законные способы изменить ситуацию оказываются исчерпаны, мать сталкивается с мучительным выбором. Ей предстоит решить, насколько далеко она готова зайти ради спасения ребенка, даже если для этого придется нарушить закон.
В основе фильма - события 2024 года
Создатели картины утверждают, что сценарий вдохновлен реальными событиями, произошедшими с латвийской семьей в Швеции в конце 2024 года. Однако имена настоящих участников истории и подробности дела публично не раскрываются. Режиссер и автор сценария Даце Пуце объясняет, что ее интересует не только конфликт между родителями и социальными службами, но и то, как люди, оказавшиеся в незнакомой стране, сталкиваются с другой системой ценностей и законами.
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По словам режиссера, в центре истории - страх, обиды, неспособность услышать друг друга и противоречивые представления о том, что действительно лучше для ребенка.
Особую роль в фильме будет играть образ лабиринта. Семья оказывается в ловушке законов, недоразумений и чужих решений, из которой становится все труднее найти выход. При этом Пуце подчеркивает, что не намерена изображать одну сторону исключительно виновной, а другую - безусловно правой. По ее задумке, у каждого участника конфликта есть собственная правда.
Продюсер Элина Йозауска также отмечает, что фильм не ставит целью обвинить родителей или шведские социальные службы. Его задача - показать, как неполная информация, различия в культуре и личные убеждения могут привести к тяжелым последствиям.
Как в Швеции могут забрать ребенка из семьи
Тема будущего фильма связана с особенностями шведской системы защиты детей, которая предусматривает возможность вмешательства государства, если возникает угроза здоровью или развитию несовершеннолетнего.
Согласно разъяснениям Национального управления здравоохранения и социального обеспечения Швеции, социальные службы обязаны расследовать сообщения о возможной опасности для ребенка. Обычно они стремятся сотрудничать с родителями и предоставлять семье необходимую поддержку. Однако если ситуация считается серьезной, а добровольные меры не позволяют обеспечить безопасность ребенка, социальные службы могут обратиться в суд с просьбой о его принудительном размещении вне семьи. В экстренных случаях решение может быть принято еще до судебного разбирательства, но впоследствии оно должно пройти судебную проверку. Но родители имеют право на юридическую помощь, переводчика и обжалование решений. Закон предусматривает, что принудительное изъятие ребенка возможно только при наличии серьезных оснований. Именно противоречие между необходимостью защищать детей и правами родителей станет одной из главных тем будущей картины.
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Над фильмом работают три страны
Hide and Seek станет совместным проектом Латвии, Эстонии и Швеции. Режиссером и сценаристом выступает Даце Пуце, продюсером - Элина Йозауска, а сопродюсером - представитель Эстонии Мадис Тююрс.
Производством занимается латвийская компания Münchhausen Films. По предварительным данным, фильм будет снят на латышском и шведском языках, а его продолжительность составит около полутора часов. Бюджет проекта оценивается в 850 тысяч евро.
Картина пока находится на стадии разработки, а создатели ищут международных партнеров для дальнейшего производства.
Как сообщают организаторы Baltic Event Co-Production Market, Hide and Seek вошел в число 15 отобранных европейских кинопроектов, которые представят потенциальным инвесторам, продюсерам и другим представителям киноиндустрии. Участники смогут претендовать в том числе на награду Eurimages Co-Production Development Award, предусматривающую поддержку в размере 20 тысяч евро.
Кто такая Даце Пуце
Латвийская режиссер Даце Пуце уже известна зрителям по художественному фильму "Яма" (Bedre), вышедшему в 2020 году. Картина получила награды на международных кинофестивалях, а в 2021 году Латвия выдвинула ее на премию "Оскар" в категории лучшего международного фильма. В своих работах Пуце неоднократно обращалась к сложным человеческим отношениям, семейным конфликтам и моральным дилеммам.