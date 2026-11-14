Трамп, Путин и Си Цзиньпин сядут за один стол на следующей неделе - про Украину говорить не будут

Ранее неназванный представитель американской администрации сообщил, что президент США, вероятно, намерен затронуть во время саммита и вопрос Ирана. При этом обсуждать развязанную Россией войну против Украины Трамп, как ожидается, не собирается. По словам источника, переговоры с Москвой и Киевом проходят в другом формате, в котором Китай не участвует.