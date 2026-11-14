Трамп, Путин и Си Цзиньпин сядут за один стол на следующей неделе - про Украину говорить не будут
Дональд Трамп готовится к необычной дипломатической встрече в Китае: за одним столом с президентом США окажутся Си Цзиньпин и Владимир Путин. Среди главных тем переговоров - сокращение мировых ядерных арсеналов и ситуация вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщил Белый дом. По информации американской администрации, во время саммита Трамп намерен обсудить с двумя лидерами сокращение мирового ядерного арсенала.
Встреча запланирована на 19 ноября, после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне в среду и четверг. Это будет первая трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина.
Ранее неназванный представитель американской администрации сообщил, что президент США, вероятно, намерен затронуть во время саммита и вопрос Ирана. При этом обсуждать развязанную Россией войну против Украины Трамп, как ожидается, не собирается. По словам источника, переговоры с Москвой и Киевом проходят в другом формате, в котором Китай не участвует.