Куба готовится к возможному военному нападению США - армия проводит учения
После американской военной операции в Венесуэле Куба всерьез опасается повторения подобного сценария. Гавана готовится к возможному нападению США, проводит военные маневры и обучает гражданское население основам военного дела.
Куба готовится к возможному военному нападению со стороны США. Об этом в пятницу заявил президент страны Мигель Диас-Канель, подчеркнув, что кубинские вооруженные силы готовы дать отпор любой иностранной агрессии. "Мы полны решимости отразить любую иностранную военную агрессию против нашей страны", - заявил Диас-Канель.
Вместе с тем он подчеркнул, что Куба является мирным государством и не представляет угрозы национальной безопасности США.
Днем ранее президента США Дональда Трампа спросили в радиоэфире, рассматривает ли он возможность военного вмешательства, чтобы освободить Кубу от коммунистического режима. Трамп ответил, что хотел бы решить кубинский вопрос до окончания своего президентского срока в январе 2029 года.
После военной операции США в Венесуэле в январе, в ходе которой был захвачен диктатор Николас Мадуро и доставлен в Соединенные Штаты для судебного разбирательства, Куба регулярно проводит армейские маневры и совещания по военному планированию.
В рамках программы "Война всего народа" вооруженные силы также организуют для гражданского населения базовую военную подготовку. Таким образом, Гавана демонстрирует готовность к возможному конфликту, одновременно заявляя, что не намерена угрожать Соединенным Штатам.