Куба готовится к возможному военному нападению США - армия проводит учения

Днем ранее президента США Дональда Трампа спросили в радиоэфире, рассматривает ли он возможность военного вмешательства, чтобы освободить Кубу от коммунистического режима. Трамп ответил, что хотел бы решить кубинский вопрос до окончания своего президентского срока в январе 2029 года.