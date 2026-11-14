В США произошло то, чего не случалось 25 лет: почему остановили самолеты и может ли такое грозить Латвии?

Когда оборудование оказалось перегружено, информация начала поступать с перебоями. Это создавало риск для безопасности полетов, поскольку диспетчеры должны постоянно знать местонахождение самолетов и иметь возможность связаться с пилотами. При этом полного исчезновения радиосвязи и радиолокационных данных не произошло. Проблемы возникали периодически, однако власти решили не рисковать и остановить вылеты до восстановления стабильной работы системы.