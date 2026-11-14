В США произошло то, чего не случалось 25 лет: почему остановили самолеты и может ли такое грозить Латвии?
Вечером 13 ноября в США произошло чрезвычайно редкое событие - практически по всей стране одновременно запретили взлеты самолетов. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах, а власти несколько часов пытались разобраться, что произошло с системой управления воздушным движением. Теперь появились первые объяснения масштабного сбоя, и некоторые из них вызывают серьезные вопросы.
Что произошло в небе над США
В пятницу, 13 ноября, около 22:54 по латвийскому времени Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось остановить вылеты из всех аэропортов страны. Причиной стали серьезные неполадки в системе связи, которая обеспечивает работу авиадиспетчеров.
В официальном сообщении FAA говорилось о проблемах, затронувших несколько региональных центров управления воздушным движением. Позже выяснилось, что нестабильная работа систем наблюдалась по всей стране.
Это не означало, что абсолютно все самолеты в американском небе мгновенно прекратили движение. Воздушные суда, которые уже находились в полете, продолжали следовать к аэропортам, хотя некоторые рейсы пришлось перенаправить или вернуть в пункты вылета.
По данным Flightradar24, в момент объявления ограничений в американские аэропорты направлялись более 4000 самолетов. Новые вылеты практически остановились, а международные рейсы разрешалось обслуживать в индивидуальном порядке. Запрет действовал более четырех часов. Только в 03:15 утра 14 ноября по латвийскому времени министр транспорта США Шон Даффи объявил о возобновлении полетов.
Что именно сломалось
Первые сообщения о причинах происшествия были довольно расплывчатыми. Американские власти говорили о сбое телекоммуникационной системы, но не объясняли, почему неполадки возникли одновременно в разных частях огромной страны.
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Позже Шон Даффи на брифинге в Белом доме сообщил, что проблемы начались еще в 22:36 по латвийскому времени. Диспетчерские центры стали получать нестабильные данные радаров, одновременно возникли перебои в радиосвязи с самолетами.
По предварительному объяснению министра, причиной стала перегрузка устаревшего оборудования, которое до сих пор используется в американской авиационной системе. Речь идет о сетевых устройствах, передающих данные между диспетчерскими центрами. Некоторые элементы этой инфраструктуры основаны на технологиях еще 1980-х годов и используют старые медные линии связи.
Когда оборудование оказалось перегружено, информация начала поступать с перебоями. Это создавало риск для безопасности полетов, поскольку диспетчеры должны постоянно знать местонахождение самолетов и иметь возможность связаться с пилотами. При этом полного исчезновения радиосвязи и радиолокационных данных не произошло. Проблемы возникали периодически, однако власти решили не рисковать и остановить вылеты до восстановления стабильной работы системы.
Главный вопрос пока остается открытым: что именно вызвало столь масштабную перегрузку оборудования?
Неудачное обновление, кибератака или искусственный интеллект?
Американские СМИ сообщили сразу о нескольких возможных объяснениях произошедшего. По информации CBS News, источники телеканала связывают аварию с обновлением частной телекоммуникационной сети, соединяющей центры управления воздушным движением. Во время обновления система перезагрузилась, после чего произошел сбой. Эту сеть обслуживает технологическая компания L3Harris.
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Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин предложил еще одно объяснение: внедрение новых технологий могло создать чрезмерную нагрузку на старые системы, которые не справились с увеличившимся потоком данных.
Отдельные вопросы возникли вокруг искусственного интеллекта. В США внедряется новая система SMART, предназначенная для анализа воздушного движения и выявления потенциальных проблем. Однако компания AirSpace Intel, которая занимается ее разработкой, заявила ABC News, что ее технология не стала причиной остановки полетов. По имеющимся данным, непосредственной связи между новой системой искусственного интеллекта и аварией не обнаружено.
Проверяли американские власти и версию кибератаки. Тем более что масштаб происшествия первоначально вызвал опасения относительно возможного внешнего вмешательства. Тем не менее Маллин сообщил, что специалисты не обнаружили признаков кибератаки или террористических действий. Он также отверг предполагаемую связь авиационного сбоя с масштабными неполадками сервисов Microsoft, произошедшими накануне.
Расследование продолжается, поэтому окончательно установленную техническую причину происшествия власти пока не представили.
Тысячи отмененных рейсов и пассажиры, застрявшие в аэропортах
Последствия сбоя оказались масштабными. Согласно опубликованным вечером пятницы данным сервиса FlightAware, в США было зарегистрировано более 10 тысяч задержек и несколько тысяч отмен рейсов. Проблемы возникли в крупнейших авиационных узлах страны, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон, Чикаго и другие города.
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По информации авиационной аналитической компании Cirium, к вечеру пятницы не менее 827 рейсов были перенаправлены. Большинство самолетов вернулись в аэропорты вылета, остальные приземлились в других местах.
Ситуация затронула и международное авиасообщение. Ограничения вводились для рейсов в США из других стран. Канадская Air Canada отменила оставшиеся на пятницу рейсы между Канадой и Соединенными Штатами, а некоторые европейские авиакомпании столкнулись с задержками и изменениями расписания.
В аэропортах скапливались пассажиры. Одни уже находились в самолетах и ожидали разрешения на вылет, другие узнавали об отменах непосредственно перед посадкой. Перебои затронули также грузовые перевозки и доставку посылок.
И хотя запрет в итоге отменили, это не означало немедленного восстановления привычного расписания. Самолеты оказались не там, где должны были находиться, а рабочее время некоторых экипажей подошло к концу. Поэтому авиакомпаниям необходимо заново организовывать рейсы, что может занять несколько дней.
Подобное уже случалось, но не в таких масштабах
Особенность нынешнего происшествия заключается в том, что общенациональные остановки вылетов в США происходят крайне редко. Предыдущий подобный случай произошел в январе 2023 года. Тогда из-за отказа компьютерной системы, через которую пилоты получают важные уведомления о безопасности полетов, американские власти примерно на полтора часа остановили внутренние вылеты.
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Еще раньше столь масштабные ограничения вводились после террористических атак 11 сентября 2001 года.
Нынешняя остановка стала самой продолжительной за последние 25 лет.
По данным Associated Press, американские власти уже несколько лет пытаются модернизировать устаревшую инфраструктуру управления воздушным движением. На обновление системы выделены миллиарды долларов, однако значительная часть оборудования по-прежнему нуждается в замене.
Может ли ситуация повториться?
Шон Даффи признал, что гарантировать отсутствие новых подобных аварий пока невозможно. По его словам, система управления воздушным движением США нуждается в масштабной модернизации, поскольку старое оборудование уже не соответствует современным требованиям.
Для устранения последствий пятничной аварии специалисты внесли технические изменения, позволившие уменьшить нагрузку на оборудование. Прежде чем вновь разрешить вылеты, FAA проверило стабильность работы систем. Однако восстановление связи решает только непосредственную проблему. Причина, по которой оборудование оказалось перегружено одновременно в разных частях страны, еще требует окончательного выяснения.
Пассажиров между тем предупредили, что задержки и отмены рейсов могут продолжиться и в субботу, 14 ноября, несмотря на снятие общенациональных ограничений.
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Может ли подобное произойти в Латвии?
От подобных технических сбоев не застрахована и Латвия. За управление воздушным движением в стране отвечает предприятие Latvijas gaisa satiksme, а координация полетов осуществляется в рамках общей европейской системы. Как объясняет EUROCONTROL, серьезные технические неисправности могут нарушить авиасообщение сразу в нескольких странах. На такие случаи в Европе предусмотрены специальные процедуры, позволяющие ограничивать количество рейсов, перенаправлять самолеты и координировать действия диспетчеров.
При этом американский сбой не означает, что аналогичная ситуация угрожает Рижскому аэропорту. В Латвии используются собственные системы управления воздушным движением, которые, согласно Министерству сообщения, проходят модернизацию. Однако полностью исключить масштабные технические неполадки нельзя.