Что предлагает Центральный рынок в Риге перед государственными праздниками? Есть даже тухлая селедка! ФОТО

Поэтому ноябрь - подходящее время, чтобы посмотреть, что в этом году вырастили фермеры и чем торговцы готовы порадовать покупателей не только зимой, но и в дни государственных праздников. Именно с этой целью Jauns.lv отправился на Рижский Центральный рынок: узнать цены на осенний урожай, оценить разнообразие товаров и выяснить, стоит ли еще ходить на знаменитый рынок.