Центральный рынок Риги перед государственными праздниками (13.11.2026)
На Рижском Центральном рынке можно купить все необходимое для праздничного стола к 18 ноября. Однако выбор товаров и возможности поторговаться ...
Что предлагает Центральный рынок в Риге перед государственными праздниками? Есть даже тухлая селедка! ФОТО
Предложение и возможности поторговаться на Рижском Центральном рынке заметно сократились по сравнению с тем, что здесь происходило, например, десять лет назад. Сейчас для торговли открыты только два из пяти исторических павильонов, а общая площадь, доступная продавцам, уменьшилась на две трети. Тем не менее все необходимое для праздничного стола к 18 ноября здесь найти можно. Jauns.lv выяснил, какие цены выставлены на прилавках Центрального рынка.
В начале 2022 года из-за поврежденной во время шторма крыши закрыли Овощной павильон. После перерыва продолжительностью более трех с половиной лет он ненадолго вновь открыл двери для посетителей, но теперь его перестраивают и приспосабливают для торговли мясом. Прежний Мясной павильон, в свою очередь, закрыли из-за плохого технического состояния.
На время ремонтных работ закрыт и Молочный павильон, где еще несколько месяцев назад вместо продавцов продуктов хозяйничали торговцы различными промышленными товарами. В будущем его планируют превратить в зону общественного питания с ресторанами и кафе, которые сейчас занимают значительную часть Гастрономического павильона.
В настоящее время покупателей принимают только Гастрономический и Рыбный павильоны. В Гастрономическом павильоне продавцам молочных продуктов и хлеба приходится тесниться рядом с ресторанами и кафе. В свободных уголках разместились также торговцы фруктами и овощами.
Таким образом, Рижский Центральный рынок, который когда-то гордился званием крупнейшего крытого рынка Европы, сегодня может упоминать об этом титуле разве что как об историческом факте. Туристам тоже уже не так много можно показать от былого рыночного размаха. Потоки иностранных гостей заметно поредели, да и местных покупателей стало меньше. Часть посетителей Центральный рынок потерял из-за супермаркетов и небольших фермерских рынков.
Тем не менее на будущее рынка строят масштабные планы. Месяц назад муниципальное предприятие Rīgas nami объявило об инвестиционной программе объемом около 22 миллионов евро, которую планируется реализовать к столетию Центрального рынка в 2030 году. Ровно сто лет назад, в начале ноября 1930 года, в Риге открылся новый Центральный рынок. Его впечатляющие павильоны построили с использованием металлических конструкций ангаров для немецких дирижаблей времен Первой мировой войны, находившихся в Вайнёде.
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Конец осени традиционно становится временем, когда в крестьянских хозяйствах собирают последний урожай и делают запасы продуктов на зиму. Издавна латыши в конце сентября, на Микели (29 сентября), отмечали праздник урожая, а 10 ноября, на Мартини, праздновали окончание осенних работ и наступление зимы. Примерно в это время традиционно забивали скот и заготавливали мясо на холодный сезон.
Поэтому ноябрь - подходящее время, чтобы посмотреть, что в этом году вырастили фермеры и чем торговцы готовы порадовать покупателей не только зимой, но и в дни государственных праздников. Именно с этой целью Jauns.lv отправился на Рижский Центральный рынок: узнать цены на осенний урожай, оценить разнообразие товаров и выяснить, стоит ли еще ходить на знаменитый рынок.
В этом году уродился хороший урожай яблок. Фрукты самых разных сортов продают по цене от 1 до 2,5 евро за килограмм, груши - до 4 евро за килограмм. Садовая клюква стоит 3 евро, болотная - 4 евро за литр.
Картофель продают по 0,8-1 евро за килограмм, столько же стоят и морковь. Чеснок обойдется в 7 евро за килограмм. Пучок петрушки (100 г) стоит 0,8 евро, укропа - 0,7-1 евро, зеленого лука - 0,9-1 евро. Большой выбор огурцов: от 3 до 8 евро за килограмм в зависимости от размера и условий выращивания.
Есть и более экзотические продукты: хурма стоит 2,9-3 евро, гранаты - 2,5-3,9 евро, виноград - 1-2 евро, дыни - 0,8 евро за килограмм.
Можно полакомиться и медом с местных пасек: пол-литровая банка стоит 6 евро, а трехлитровое ведерко с четырьмя килограммами меда в зависимости от того, с каких цветов пчелы собирали нектар, обойдется в 24-28 евро.
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Цены на молочные продукты следующие: домашняя сметана стоит 6-7 евро за килограмм, сливки - 7 евро, творог - 4-7,25 евро в зависимости от жирности. Домашний сыр продают по 10 евро, творожную запеканку - по 9 евро за килограмм.
Средние цены на мясо: свинина - 4,5-6 евро за килограмм, говядина - 11-15 евро, баранина - 13 евро, телятина - 17 евро. Свиной фарш стоит 5 евро за килограмм. Цена копченостей зависит от вида мяса и рецепта: килограмм может стоить как несколько десятков евро, так и всего 8 евро.
Как всегда, особая атмосфера царит в Рыбном павильоне, хотя теперь торговцам рыбой приходится делить пространство с мясными лавками.
Здесь рядом с традиционным карпом, который стоит 6 евро за килограмм, можно найти продукт, способный сделать праздничный стол к 18 ноября особенно пикантным. За 28 евро продается банка шведского национального деликатеса - ферментированной, или тухлой, селедки. Она известна своим чрезвычайно сильным и неприятным запахом (по крайней мере, с нашей, а не шведской точки зрения).
А тем, кому хочется чего-нибудь послаще, можно сказать, что на Центральном рынке уже начался рождественский сезон: здесь высятся целые горы мандаринов. Они бывают крупными и мелкими, очень сладкими и менее сладкими. В зависимости от сорта и качества цена этих цитрусовых составляет от 2 до 4 евро за килограмм.
Приятного аппетита!