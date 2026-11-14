Латвия утопает в мусоре! Эксперты предупреждают, что привычная система скоро перестанет работать
Фото: LETA
Грузовые автомобили на территории полигона бытовых отходов Getliņi, которым управляет предприятие Getliņi EKO.
В Латвии
Мнение

Латвия утопает в мусоре! Эксперты предупреждают, что привычная система скоро перестанет работать

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Крупнейший в странах Балтии полигон бытовых отходов Getliņi постепенно приближается к пределу своих возможностей. По прогнозам, свободного места на нем хватит всего на 7-8 лет, а создание нового полигона может обернуться серьезными экологическими и финансовыми проблемами. Эксперты предупреждают, что одной сортировкой ситуацию уже не решить.

Примерно половина всех бытовых отходов Латвии попадает на полигон Getliņi. Однако его вместимость ограничена, и уже сейчас стране необходимо решать, что делать с мусором, который невозможно переработать.

Бывший генеральный директор Государственной службы охраны среды Элита Баклане-Ансберга и член правления международной консультационной компании Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Айга Кала предупреждают, что строительство новых полигонов не решит проблему в долгосрочной перспективе. Более того, оно создаст дополнительные риски для окружающей среды и расходы, которые придется покрывать десятилетиями.

Почему сортировка не решает проблему

По словам Элиты Баклане-Ансберги, Латвии необходимо признать, что даже при развитой системе сортировки часть отходов все равно остается непригодной для переработки.

"Латвии пора перестать делать вид, что проблему отходов можно решить только сортировкой и переработкой. Это приоритетные направления, но всегда будут оставаться отходы, для которых потребуется другое решение", - подчеркивает эксперт.

Ситуацию осложняет и то, что жители пока недостаточно активно сортируют мусор. По приведенным данным, в 2025 году 67% бытовых отходов в Латвии оставались несортированными. При этом в специальные контейнеры попадало лишь 6% биоотходов.

Согласно опросу, проведенному предприятием Getliņi EKO, примерно четверть респондентов считает, что проблему можно решить за счет дальнейшего захоронения мусора. В частности, 12,9% предлагают расширить существующий полигон, а 12,1% выступают за строительство нового в другом месте. Однако в Европейском союзе захоронение отходов считается наименее предпочтительным способом обращения с мусором.

Чем опасны мусорные полигоны

Одна из главных проблем полигонов - риск загрязнения подземных вод. При разложении мусора образуется так называемый фильтрат - загрязненная жидкость, содержащая органические и неорганические вещества, включая тяжелые металлы, азот и различные химические соединения.

На современных полигонах действуют специальные системы сбора и очистки этой жидкости, однако полностью исключить риск утечек невозможно. Если загрязнение проникнет в грунтовые воды, оно может распространиться на значительные расстояния и попасть в источники питьевой воды.

Другая проблема связана с качеством воздуха. При разложении отходов выделяется полигонный газ, основными компонентами которого являются метан и углекислый газ. Полностью собрать его невозможно, поэтому часть выбросов попадает в атмосферу. Кроме того, полигоны могут становиться источниками неприятных запахов и других веществ, ухудшающих качество воздуха в окрестностях. Именно поэтому за состоянием полигонов необходимо следить не только во время их эксплуатации, но и в течение десятилетий после закрытия.

Мусор влияет и на изменение климата

По словам Айги Калы, влияние отходов на климат начинается задолго до того, как они оказываются в мусорном контейнере. Для производства любого товара требуются природные ресурсы, энергия и вода. Затем его перевозят, используют и в конце концов выбрасывают.

В Латвии на сектор обращения с отходами приходится около 6% выбросов парниковых газов. Значительную часть составляют выбросы метана с полигонов. Метан особенно опасен для климата: за 100-летний период его воздействие на глобальное потепление примерно в 30 раз сильнее, чем воздействие такого же количества углекислого газа. Основным источником метана на полигонах становятся разлагающиеся органические отходы.

Дополнительную опасность представляет неправильная утилизация батареек и аккумуляторов. Например, литиевые батареи, попавшие в общий мусор, могут быть повреждены при прессовании отходов, воспламениться и вызвать пожар.

За закрытые полигоны придется платить еще десятилетиями

Даже когда полигон полностью заполнен и перестает принимать мусор, расходы на его содержание не заканчиваются.

Захороненные отходы продолжают разлагаться, выделять газы и образовывать загрязненные сточные воды. Поэтому после закрытия полигона необходимо как минимум 30 лет контролировать его состояние, следить за выбросами и предотвращать загрязнение окружающей среды. Все это требует значительных финансовых вложений. Фактически расходы, связанные с сегодняшним мусором, придется нести и будущим поколениям.

Эксперты также обращают внимание на требования Европейского союза. К 2035 году государства ЕС должны сократить долю бытовых отходов, отправляемых на полигоны, до 10% от общего объема.

По словам Айги Калы, строительство новых полигонов может лишь усугубить проблему выполнения европейских требований.

"Новый полигон означал бы, что мы будем получать все новые предупреждения Европейской комиссии и штрафные квитанции", - предупреждает она.

Дополнительные расходы уже возникают из-за недостаточной переработки пластиковой упаковки. После введения в 2021 году европейского взноса за непереработанные пластиковые упаковочные отходы Латвия перечислила около 15 миллионов евро за 2021 и 2022 годы.

Хотя в последние годы ситуация с раздельным сбором упаковки улучшилась, этого недостаточно для решения всей проблемы.

Что будет, когда Getliņi заполнится

По оценкам, крупнейший в странах Балтии полигон несортированных бытовых отходов Getliņi сможет принимать мусор еще примерно 7-8 лет. После этого Латвии потребуется другое решение.

Элита Баклане-Ансберга считает, что стране необходимо развивать собственную инфраструктуру обращения с отходами, которые невозможно переработать. Рассчитывать исключительно на их вывоз за границу рискованно, поскольку другие государства не обязаны принимать латвийский мусор.

Руководитель управления окружающей среды и развития Getliņi EKO Лига Шмите подчеркивает, что времени на принятие решений остается все меньше.

"Решение нужно было принять еще вчера, ведь для внедрения любого нового решения по обращению с отходами требуется время. Наша кампания - красная кнопка тревоги", - заявила она.

Чтобы привлечь внимание общества к проблеме, Getliņi EKO начало информационную кампанию. Ее цель - объяснить, почему одной сортировки недостаточно и какие альтернативы захоронению отходов существуют.

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Изменение климатаЛатвияGetliņi EKO

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