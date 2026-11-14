Латвия утопает в мусоре! Эксперты предупреждают, что привычная система скоро перестанет работать

Другая проблема связана с качеством воздуха. При разложении отходов выделяется полигонный газ, основными компонентами которого являются метан и углекислый газ. Полностью собрать его невозможно, поэтому часть выбросов попадает в атмосферу. Кроме того, полигоны могут становиться источниками неприятных запахов и других веществ, ухудшающих качество воздуха в окрестностях. Именно поэтому за состоянием полигонов необходимо следить не только во время их эксплуатации, но и в течение десятилетий после закрытия.