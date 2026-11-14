"Нет ни видения, ни лидера": что Кариньш думает о будущем своей бывшей партии

"У меня не было мысли самому становиться политиком. Я хотел помочь тем, кто станет политиками, создать что-то разумное. Я чувствовал, что не могу повлиять на тех, кто тогда находился у власти, но видел возможность повлиять на тех, кто придет туда в будущем", - объясняет бывший премьер.