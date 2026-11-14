"Нет ни видения, ни лидера": что Кариньш думает о будущем своей бывшей партии
Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что у "Нового Единства" нет ни четкого видения будущего, ни сильного лидера. Он также рассказал о последствиях банковской реформы, ошибках 1990-х годов и угрозах безопасности Латвии.
В рамках дискуссионного цикла "Латвия 2035" бывший премьер-министр, многолетний министр и депутат Кришьянис Кариньш подвел итоги своего политического пути, рассказал о допущенных ошибках и подчеркнул, что больше не занимается активной политической деятельностью.
Не было мысли становиться политиком
Первые шаги Кариньша в Латвии были связаны с академическими исследованиями в области языкознания. Вскоре он занялся частным бизнесом в сфере замороженных продуктов. Именно практический предпринимательский опыт и бюрократические препоны того времени стали главными причинами, побудившими его включиться в политические процессы.
Кариньш вспоминает, что тогда государственная система относилась к каждому участнику рынка с подозрением.
"Почему государство считает, что я, предприниматель, нечестный человек и вор? Если бы я хотел быть нечестным, то заключал бы сделки за наличные и просто выбрасывал все строгие учетные накладные. Вместо этого честного предпринимателя наказывали за каждую случайную ошибку или опечатку", - рассказывает он.
Недовольство такой ситуацией и желание установить более понятные правила совпали с моментом, когда Эйнар Репше объявил о создании новой политической силы.
Изначально Кариньш собирался лишь помочь разработать экономическую программу, однако постепенно оказался в самом центре процесса принятия политических решений. По его словам, личных амбиций стать политиком у него не было.
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"У меня не было мысли самому становиться политиком. Я хотел помочь тем, кто станет политиками, создать что-то разумное. Я чувствовал, что не могу повлиять на тех, кто тогда находился у власти, но видел возможность повлиять на тех, кто придет туда в будущем", - объясняет бывший премьер.
Наследие 1990-х годов
Оценивая первые годы после восстановления независимости и процесс приватизации, Кариньш видит существенные различия между латвийской и эстонской моделями. По его мнению, северный сосед целенаправленно привлекал крупных иностранных стратегических инвесторов, которые приносили с собой капитал и корпоративную культуру. В Латвии же приватизация способствовала появлению местных собственников, которые впоследствии тесно интегрировались в государственную политику.
Еще одной проблемой латвийской политической среды Кариньш считает отношение общества к компромиссам. В отличие от автократии, где решения диктуются сверху, парламентская демократия и коалиционное управление по своей природе основаны на переговорах и взаимных уступках.
Бывший премьер считает негативное отношение общества к компромиссам серьезным препятствием для развития страны.
"Представление о том, что компромисс - это что-то плохое, в корне ошибочно. Ни одна демократия не может существовать, если люди, активно занимающиеся политикой, не понимают необходимости компромисса. Без него остаются только автократия и иллюзия сильной руки, которая латвийскому обществу совершенно не подходит", - подчеркивает он.
Аналогичным образом Кариньш оценивает вопросы люстрации и так называемых "мешков ЧК". Длительная неопределенность и неполнота архивов, по его мнению, создали в обществе разрушительное напряжение. Полностью разрешить эту проблему удастся лишь с естественной сменой поколений.
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Почему латвийские банки стали слишком осторожными?
Вспоминая период работы министром экономики в правительстве Айгара Калвитиса и последовавший за ним быстрый экономический рост, Кариньш обращает внимание на глобальные и региональные обстоятельства, в которых принимались решения. В то время экономика переживала неконтролируемый приток кредитных средств и ипотечный бум. Этому способствовали как агрессивная политика банков, так и отсутствие у участников рынка необходимого опыта.
Позднее, когда Кариньш возглавил правительство, одним из самых сложных испытаний стала масштабная реформа финансового сектора и прекращение потоков денег нерезидентов. Этого требовали международные партнеры Латвии. Реформа позволила избежать попадания страны в серый список и возможной экономической катастрофы. Однако у нее оказалось серьезное побочное последствие - чрезмерная осторожность банков.
"Вместе с реформой появился хвост, который крайне нежелателен и по сей день, - чрезмерная боязливость банков. Масштабная реформа была необходима, чтобы нас не исключили из международной финансовой системы. Но теперь банки стали настолько консервативными, что доступность кредитов и кредитование предпринимательства превратились в очень тяжелый и инертный процесс", - объясняет Кариньш двойственный результат реформы.
При этом бывший премьер отвергает утверждения о том, что Латвия сейчас находится в глубоком кризисе. По сравнению с другими европейскими странами государственный долг Латвии невелик. Поэтому главная задача, по его мнению, заключается не в бесконечном затягивании поясов, а в создании условий для привлечения частных инвестиций и расширения доходной базы государства.
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Чего не хватает "Новому Единству"?
Анализируя нынешнюю внутриполитическую ситуацию и расстановку сил в латвийских партиях, Кариньш указывает на структурные проблемы политических организаций, которые долгое время находятся на политической арене.
По его мнению, слабые результаты "Нового Единства" и снижение влияния партии - не случайность, а следствие острого дефицита лидерства. Кариньш прямо называет две главные проблемы организации.
"У "Единства" не хватает двух фундаментальных вещей - видения и лидера. В нынешней команде такого человека нет. Организация должна быть достаточно разумной, чтобы признать этот факт и искать сильного лидера со стороны - так же, как акционеры поступают в компании, оказавшейся в кризисе", - считает бывший премьер.
Почему Латвии нужно теснее сближаться с северными странами?
Говоря о геополитических рисках и будущем Европы до 2035 года, Кариньш призывает не поддаваться панике из-за отдельных социальных протестов, а критически оценивать политические тенденции. По его мнению, усиление правого популизма в Европе, попытки поставить под сомнение поддержку Украины и коллективную оборону НАТО создают прямые угрозы для стран Балтии.
"Мы - небольшое демократическое государство по соседству с агрессивной страной, и наше существование возможно только благодаря прочным отношениям с союзниками. Поэтому Латвии необходимо начать диверсифицировать риски безопасности, теснее объединяясь с северными странами и балтийскими партнерами в блоке, где существует единое понимание угроз", - заявил Кариньш.
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Говоря о будущем страны, бывший премьер сохраняет осторожный оптимизм. По его мнению, несмотря на усложнение глобальной и внутренней обстановки, стратегические решения, принятые за последние 35 лет, доказали способность латвийского общества и государства преодолевать потрясения и двигаться вперед.