Сбил 12-летнего мальчика и сбежал: латвийца приговорили к девяти годам тюрьмы в Британии

Дело вызвало возмущение общественности еще до начала судебного заседания. В сентябре, после признания вины в причинении смерти в результате опасного вождения, Долар спросил судью, обязан ли он вообще присутствовать при оглашении приговора. Это вызвало общественную реакцию и привело к кампании с требованием заставить обвиняемого явиться в суд. В итоге судья обязал его прийти на заседание и предстать перед семьей погибшего Китона.