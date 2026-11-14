Сбил 12-летнего мальчика и сбежал: латвийца приговорили к девяти годам тюрьмы в Британии
Суд Великобритании приговорил гражданина Латвии Долара Александера к девяти годам и четырем месяцам лишения свободы за смертельный наезд на 12-летнего Китона Слейтера. После трагической аварии, произошедшей в 2024 году, мужчина скрылся с места происшествия и покинул Великобританию. Более двух лет он скрывался в Латвии, сообщает BBC.
Кроме того, Александеру запрещено управлять транспортными средствами в течение 16 лет, сообщают британские СМИ.
Дело вызвало возмущение общественности еще до начала судебного заседания. В сентябре, после признания вины в причинении смерти в результате опасного вождения, Долар спросил судью, обязан ли он вообще присутствовать при оглашении приговора. Это вызвало общественную реакцию и привело к кампании с требованием заставить обвиняемого явиться в суд. В итоге судья обязал его прийти на заседание и предстать перед семьей погибшего Китона.
В пятницу в Королевском суде Уорика продемонстрировали видеозаписи смертельной аварии. Также были зачитаны эмоциональные обращения, подготовленные родителями мальчика, его братом и сводным братом. Выступая в защиту Александера, адвокат Карл Темплар-Уэсси заявил, что его подзащитный осознает, какое влияние произошедшее оказало на семью погибшего. Однако судья Кристина Монтгомери указала Александеру, что он поставил собственное нетерпение выше безопасности окружающих людей.
После заседания семья Китона Слейтера выразила недовольство назначенным наказанием.
Трагедия произошла 14 июня 2024 года в Ковентри. Китон возвращался домой из школы, когда его сбил черный автомобиль BMW 330, которым управлял Александер. В машине находились еще три человека. Водитель значительно превысил разрешенную скорость - он ехал со скоростью более 70 миль в час, то есть примерно 112 километров в час. От полученных травм мальчик скончался на месте. Водитель же после столкновения скрылся.
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После аварии Александер покинул Великобританию и более двух лет скрывался в Латвии. Британская общественная организация Crimestoppers объявила вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов за информацию, которая помогла бы найти и задержать мужчину. Благодаря сотрудничеству британских, латвийских и международных правоохранительных органов Александера задержали в Латвии в июле 2026 года. 5 августа его экстрадировали в Великобританию, где поместили под стражу.
На судебном заседании 3 сентября обвиняемый участвовал по видеосвязи из тюрьмы Доувгейт. Он признал вину в опасном вождении, повлекшем гибель ребенка. Тогда судья Мэттью Уолш предупредил, что за совершенное преступление ему грозит длительный срок лишения свободы.
Родители погибшего мальчика Луиза и Клинт Слейтеры, присутствовавшие на заседании, заявили, что последние два года боролись за справедливость. Семья выразила удовлетворение тем, что ее удалось добиться, однако подчеркнула: никакой судебный приговор не сможет облегчить боль от потери сына.
Руководивший расследованием детектив-инспектор Сэм Льюис назвал поведение Александера эгоистичным и безответственным. По его словам, после столкновения мужчина уехал, оставив тяжело пострадавшего мальчика, хотя осознавал серьезность произошедшего.