В Риге женщине стало плохо прямо на пешеходном переходе - на помощь пришли военные. ВИДЕО

Свидетель рассказал, что заметил происходящее, когда ехал в автобусе. Его внимание привлекла женщина, лежавшая прямо на пешеходном переходе. Находившиеся рядом люди пытались оказать ей помощь. По словам очевидца, у женщины не удалось прощупать пульс. К оказанию помощи подключились и двое военнослужащих канадских вооруженных сил.