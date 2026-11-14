В Риге женщине стало плохо прямо на пешеходном переходе - на помощь пришли военные. ВИДЕО
Тревожный случай произошел в субботу утром на улице Бривибас в Риге. Женщина упала прямо на пешеходном переходе.
В субботу утром на улице Бривибас в Риге произошел тревожный инцидент: на пешеходном переходе лежала женщина, которой, предположительно, внезапно стало плохо. На помощь ей поспешили два канадских военнослужащих, сообщает Jauns.lv со ссылкой на очевидца.
Свидетель рассказал, что заметил происходящее, когда ехал в автобусе. Его внимание привлекла женщина, лежавшая прямо на пешеходном переходе. Находившиеся рядом люди пытались оказать ей помощь. По словам очевидца, у женщины не удалось прощупать пульс. К оказанию помощи подключились и двое военнослужащих канадских вооруженных сил.
Вскоре на место происшествия прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Пока неизвестно, что именно произошло с женщиной и в каком состоянии она находится.