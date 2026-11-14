"Мы движемся назад": из-за нехватки семейных врачей в регионах вновь создаются фельдшерские пункты
В латвийских регионах все чаще закрываются практики семейных врачей, а на их месте появляются фельдшерские пункты. Сегодня в стране работает уже более 120 таких учреждений. Но специалисты предупреждают: такая замена может обернуться серьезными проблемами для здоровья сельских жителей, сообщает "360TV Ziņas".
Чтобы привлечь семейных врачей в регионы, самоуправления предлагают различные льготы: стипендии, жилье и даже финансовую поддержку при открытии практики. Но зачастую и этого недостаточно - врачей по-прежнему не хватает. Поэтому для обеспечения населения первичной медицинской помощью самоуправления вынуждены создавать фельдшерские пункты.
В Рудзатах практика семейного врача закрылась полгода назад. Чтобы местные жители не остались без медицинской помощи, здесь открыли фельдшерский пункт. В нем можно получить большинство необходимых повседневных медицинских услуг. Однако, в отличие от семейного врача, фельдшер не имеет права выписывать компенсируемые государством лекарства и направления к специалистам.
"К семейному врачу люди ездят не так часто, но звонят, чтобы продлить рецепты, ведь сельскому жителю не всегда выгодно добираться до города", - рассказывает помощник врача амбулаторной службы в Рудзатах Ингрида Заке.
Она не скрывает разочарования сложившейся ситуацией в отрасли.
"Неприятно, что мы не развиваемся, а движемся назад. Я начала работать здесь, в фельдшерском пункте, 40 лет назад и теперь здесь же завершу свою трудовую деятельность", - говорит медработник.
Создание фельдшерского пункта становится серьезным испытанием и для самоуправления. Отсутствие опыта в закупке медикаментов и организации утилизации опасных медицинских отходов требует дополнительных ресурсов.
Председатель Ливанской краевой думы Давидс Рубенс отмечает, что аналогичная ситуация складывается и в волости Ерсика, где семейный врач также прекращает работу. Там планируют открыть еще один фельдшерский пункт.
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В то же время Латвийская ассоциация сельских семейных врачей подчеркивает: фельдшерские пункты - лишь временная мера, своего рода пластырь, который не может заменить полноценное наблюдение врача. Команда семейного врача способна решать 70-90% проблем со здоровьем пациентов, а также своевременно выявлять серьезные заболевания.
"Очень жаль, что у жителей регионов, в таких поселках, медицинская помощь ограничивается только этим. Поэтому иногда и складывается ситуация, когда общие показатели здоровья за пределами Риги хуже, поскольку медицинские услуги недоступны", - подчеркивает руководитель ассоциации Айнис Дзалбс.
По мнению ассоциации, решение проблемы заключается не в возвращении к советской модели фельдшерских пунктов, а в увеличении регионального коэффициента финансирования и преобразовании таких учреждений в полноценные филиалы практик семейных врачей. Это позволило бы обеспечить одинаковый уровень медицинской помощи как в столице, так и в отдаленных сельских населенных пунктах.