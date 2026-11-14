В Латвии в субботу ожидаются дожди и мокрый снег

По прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, облачность в течение дня будет меняться. Дожди ожидаются во многих местах, преимущественно в восточной части страны. Утром местами возможен мокрый снег. Будет дуть умеренный и умеренно сильный западный, юго-западный ветер. На востоке страны он останется порывистым, а в прибрежных районах порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.