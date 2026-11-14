Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:14
В Латвии в субботу ожидаются дожди и мокрый снег
В субботу погода в Латвии останется переменчивой: во многих районах пройдут дожди, а утром местами возможен мокрый снег. При этом будет довольно ветрено, особенно на побережье.
По прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, облачность в течение дня будет меняться. Дожди ожидаются во многих местах, преимущественно в восточной части страны. Утром местами возможен мокрый снег. Будет дуть умеренный и умеренно сильный западный, юго-западный ветер. На востоке страны он останется порывистым, а в прибрежных районах порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.
В Риге в первой половине дня еще немного дождя, однако временами небо будет проясняться. К вечеру облака полностью рассеются. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный ветер, а температура поднимется до +5...+6 градусов.