"Голуби уже переселились к ней домой!" Жители Даугавпилса рассказали о кошмаре за соседской дверью
Жители многоквартирного дома в Даугавпилсе уже несколько лет страдают от пожаров, затоплений и нашествия насекомых из-за пожилой соседки. После очередного серьезного пожара люди опасаются за свою безопасность и надеются на вмешательство социальных служб.
Жителям одного из домов на улице Баускас в Даугавпилсе уже несколько лет приходится мириться с пожилой соседкой, из-за которой неоднократно происходили пожары и протечки воды. До сих пор все эти неприятности были более или менее терпимыми, однако последний пожар всерьез напугал жильцов, сообщает программа "Bez Tabu".
Вызов о пожаре в квартире на пятом этаже экстренные службы получили после 23:00, когда большинство жильцов уже готовились ко сну. В квартире одна проживает женщина примерно 70 лет, которая уже несколько лет доставляет немало проблем соседям по подъезду.
"В этом году мы уже в третий раз вызываем пожарных, но на этот раз пожар был действительно серьезный. То она оставит картошку вариться, и у нее кастрюля пригорит. А зайдешь к ней - там гвоздики, гвоздики, гвоздики, пакеты, пакеты, пакеты", - рассказывает жительница дома Любовь.
По словам женщины, соседка собирает различные вещи на помойках и приносит их домой. Из-за этого, как утверждают жильцы, в доме появились вредители.
"Там живет неадекватная женщина. У нее явно проблемы с головой. Во-первых, она собирает все с мусорников. Два года назад у нас мыши бегали, теперь тараканы. Вот пожар был. Мы все с этим боремся. И до нас все это доходит", - возмущается Любовь.
По рассказам соседей, на этот раз пожар начался в гостиной пенсионерки, предположительно из-за оставленной без присмотра свечи. В квартире не было детектора дыма, а задымление, выходившее из-под двери, заметила соседка, оказавшаяся в подъезде. Когда прибыли спасатели, женщина не открыла дверь, поэтому ее пришлось взломать.
"Она получила ожоги, ее за руку вывели к скорой помощи. Она немного надышалась дымом. Полиция отвела ее в больницу, но уже на следующий день она возвращалась домой. Оказалось, что она сбежала из больницы и снова шла с пакетами. Тогда девушки позвонили в полицию, сотрудники приехали, взяли ее за руку и опять куда-то отвезли. Насколько я понимаю, уже в психиатрическую клинику", - рассказывает Эрика, которая живет этажом ниже.
У пенсионерки несколько детей, однако все они живут за пределами города и не поддерживают отношения с матерью. После пожара соседи самостоятельно пытались найти кого-нибудь из родственников, чтобы хотя бы немного привести пострадавшую квартиру в порядок. В итоге удалось связаться с сыном женщины.
"Мы с ним созвонились. После полиции дверь осталась открытой, и все это просто вываливалось наружу. Там столько мусора, я не преувеличиваю, высотой с человеческий рост. А он говорит: я вообще не общаюсь с мамой, но ради вас приеду. Мы попросили хотя бы закрыть дверь, потому что там тараканы целыми кучами", - рассказывает Любовь.
Эрика добавляет, что во время пожара в комнате выбили окна, а голуби, которые раньше жили на лоджии пенсионерки, теперь перебрались прямо в квартиру. "У нее на лоджии жили голуби, а теперь они переселились к ней домой. Это ведь ненормально", - говорит женщина.
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Дверь квартиры в итоге закрыли, однако внутри по-прежнему находятся голуби и насекомые. Соседи опасаются, что пенсионерка вернется домой и ситуация повторится.
В поисках решения жильцы обратились в программу Bez Tabu, журналисты которой выясняют, какие возможности есть у жителей дома, чтобы защитить свое имущество от действий соседки.