"Голуби уже переселились к ней домой!" Жители Даугавпилса рассказали о кошмаре за соседской дверью

"Она получила ожоги, ее за руку вывели к скорой помощи. Она немного надышалась дымом. Полиция отвела ее в больницу, но уже на следующий день она возвращалась домой. Оказалось, что она сбежала из больницы и снова шла с пакетами. Тогда девушки позвонили в полицию, сотрудники приехали, взяли ее за руку и опять куда-то отвезли. Насколько я понимаю, уже в психиатрическую клинику", - рассказывает Эрика, которая живет этажом ниже.