"Мы не видели ни одного мертвого кота на дереве": глава VUGD объяснил, почему спасатели не едут снимать кошек с высоты

Он отметил, что кошки часто забираются на деревья, когда пугаются. При этом животное может просто сидеть на ветке, не будучи зажатым или заблокированным. "Если кот не застрял, а мы видим, что он просто сидит на ветке, то, когда опасность исчезнет, он сам спустится. Мы ведь не видели ни одного мертвого кота на дереве", - сказал Балтаманис.