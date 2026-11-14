"Мы не видели ни одного мертвого кота на дереве": глава VUGD объяснил, почему спасатели не едут снимать кошек с высоты
Кот забрался на дерево и жалобно мяукает? Не спешите вызывать пожарных. Глава Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) объяснил, в каких случаях спасатели действительно приедут на помощь, а когда животному просто нужно дать время.
В эфире программы "Uz līnijas" на TV24 генерал Мартиньш Балтманис ответил на вопрос телезрителя о том, сколько стоит снять одного кота с дерева и почему спасателей вообще привлекают к таким, на первый взгляд, не самым важным вызовам.
По словам Балтаманиса, у службы есть четкий принцип: пожарные отправляются на помощь только тогда, когда животное оказалось в ловушке и не может выбраться самостоятельно. "На вызовы, связанные с котами на деревьях, мы реагируем исключительно в том случае, если животное застряло среди веток и не может выбраться само. В остальных случаях мы не выезжаем", - объяснил глава VUGD.
Он отметил, что кошки часто забираются на деревья, когда пугаются. При этом животное может просто сидеть на ветке, не будучи зажатым или заблокированным. "Если кот не застрял, а мы видим, что он просто сидит на ветке, то, когда опасность исчезнет, он сам спустится. Мы ведь не видели ни одного мертвого кота на дереве", - сказал Балтаманис.
Поэтому, если животное забралось наверх от страха, спасатели не спешат вмешиваться. Ему дают возможность успокоиться и самостоятельно вернуться на землю. Иная ситуация складывается, если кот действительно застрял между ветками и не способен выбраться. В таком случае спасатели отправляются на помощь.
Отдельно телезрителя интересовала стоимость такой операции. Точную сумму за спасение одного кота Балтманис назвать не смог: расходы зависят от места происшествия, расстояния до него и необходимости использовать автоподъемник. "Все будет зависеть от того, насколько далеко придется ехать. Скорее всего, понадобится автоподъемник, а значит, нужно учитывать расход топлива. Кроме того, можно прибавить рабочие часы сотрудников и другие затраты", - пояснил он.
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Таким образом, единого тарифа на спасение котов с деревьев нет: каждый вызов требует индивидуальной оценки, а решение о выезде зависит прежде всего от того, действительно ли животное нуждается в помощи.