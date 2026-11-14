Не стали снимать на телефон, а бросились помогать: поступок подростков в Салдусе восхитил медиков
Поздним вечером компания молодых людей в Салдусе заметила человека, который оказался в воде и не мог самостоятельно выбраться на берег. Ребята не прошли мимо: помогли ему добраться до безопасного места, дождались медиков и даже присоединились к их работе, освещая путь и помогая с оборудованием.
Как сообщает Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), все началось со звонка на экстренный номер. Молодые люди сообщили, что человек оказался в водоеме и не может самостоятельно выбраться. Они помогли пострадавшему добраться до берега и остались рядом, пока к месту происшествия ехала бригада медиков.
Хотя у ребят не было ничего, чем можно было бы укрыть человека и согреть его, они внимательно выслушали рекомендации диспетчера экстренной службы и сделали все возможное, чтобы помочь пострадавшему.
Но на этом их участие не закончилось. Когда приехали медики, молодые люди включили фонарики на телефонах и осветили дорогу, чтобы бригада могла быстрее и безопаснее добраться до пациента. Они продолжали освещать и место оказания помощи, помогали переносить необходимое оборудование и следили за тем, чтобы ничего не упало в воду.
Медикам 422-й бригады NMPD особенно запомнилось поведение ребят. Вместо того чтобы снимать происходящее на телефоны, они искренне старались помочь.
"Больше всего порадовало их отношение. Молодые люди не пытались снимать нашу работу или пациента, а от всего сердца старались помочь настолько, насколько могли. Мы искренне гордимся такими молодыми людьми", - отметили медики.
NMPD поблагодарила жителей Салдуса за смелость, отзывчивость и готовность не оставаться равнодушными, когда кому-то нужна помощь.
В службе подчеркнули, что этот случай - пример того, насколько важно действовать в чрезвычайной ситуации, обращаться за помощью и оставаться рядом с человеком, попавшим в беду.
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