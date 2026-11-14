Не стали снимать на телефон, а бросились помогать: поступок подростков в Салдусе восхитил медиков

Но на этом их участие не закончилось. Когда приехали медики, молодые люди включили фонарики на телефонах и осветили дорогу, чтобы бригада могла быстрее и безопаснее добраться до пациента. Они продолжали освещать и место оказания помощи, помогали переносить необходимое оборудование и следили за тем, чтобы ничего не упало в воду.