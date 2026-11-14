Банкам придется немедленно вернуть деньги, украденные мошенниками, однако есть одно условие

Решение Суда Европейского союза открывает новые возможности для жертв финансового мошенничества. Теперь в случае несанкционированного платежа банк должен сначала вернуть клиенту украденные деньги, а уже затем доказывать, что тот проявил грубую неосторожность. Такой поворот произошел после решения Суда Европейского союза по делу из Польши. Там женщина потеряла около 700 евро после того, как открыла поддельную ссылку. Суд постановил, что одного утверждения банка о неосторожности клиента недостаточно для отказа в возмещении. Министерство юстиции Латвии подтверждает, что это решение обязательно к применению и латвийскими учреждениями.