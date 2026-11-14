Банкам придется немедленно вернуть деньги, украденные мошенниками, однако есть одно условие
Мошенники украли деньги со счета? Теперь банк не сможет просто сослаться на невнимательность клиента и отказать в возврате. Решение суда ЕС меняет правила игры, однако людям нужно знать один важный нюанс.
Решение Суда Европейского союза открывает новые возможности для жертв финансового мошенничества. Теперь в случае несанкционированного платежа банк должен сначала вернуть клиенту украденные деньги, а уже затем доказывать, что тот проявил грубую неосторожность. Такой поворот произошел после решения Суда Европейского союза по делу из Польши. Там женщина потеряла около 700 евро после того, как открыла поддельную ссылку. Суд постановил, что одного утверждения банка о неосторожности клиента недостаточно для отказа в возмещении. Министерство юстиции Латвии подтверждает, что это решение обязательно к применению и латвийскими учреждениями.
Присяжный адвокат Лаурис Клагиш рассказал, что к нему уже обратились первые пострадавшие: "Мне уже подали первые два заявления в банки. Банки сообщили, что не могут принять решение сразу - им потребуется как минимум месяц. Каждый месяц мошенники похищают миллионы евро, поэтому потенциальных заявителей может быть очень много".
По словам адвоката, в этих случаях речь идет о клиентах SEB, у которых мошенники украли несколько тысяч евро. Всего за первые девять месяцев этого года у клиентов латвийских банков было похищено 10 миллионов евро.
Новый порядок также меняет распределение ответственности за судебные разбирательства: теперь доказывать правомерность своих действий и при необходимости обращаться в суд придется финансовым учреждениям.
"Обязанность брать на себя ответственность за то, кто пойдет в суд и будет тратить деньги, ресурсы и время на подачу иска, перенесена с человека на банк", - пояснил Клагиш.
В то же время представители банковского сектора призывают не делать преждевременных выводов. Они обращают внимание на принципиальное различие: новый механизм в первую очередь касается несанкционированных платежей, а не ситуаций, когда человек сам подтверждает перевод денег мошенникам.
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Советник Финансовой ассоциации Эдгарс Пастарс объясняет, как будет действовать процедура: "Первый шаг такой: клиент говорит, что его обманули. Банк проверяет в системе, был ли платеж авторизованным или неавторизованным. Если платеж не был авторизован, банк возмещает деньги и выясняет, проявил ли клиент грубую неосторожность. Если это установлено, банк требует деньги обратно.
Если же платеж был авторизован, банк говорит: "Вы сами его подтвердили, сами виноваты, никакой ответственности мы не несем". Если клиент не согласен с решением банка, он может подать на него в суд".
Как этот механизм будет работать на практике в Латвии, станет ясно в ближайшие месяцы, когда банки рассмотрят первые заявления пострадавших.