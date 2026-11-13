Латвия решила действовать без поддержки ЕС: готовится запрет на транзит зерна из России и Беларуси
Министерство иностранных дел в сотрудничестве с другими ответственными министерствами подготовило проект правил Кабинета министров и представило его премьер-министру. Документ предусматривает запрет на транзит зерна российского и белорусского происхождения через территорию Латвии. Министерство иностранных дел предлагает ввести запрет с помощью механизма национальных санкций.
Еще месяц назад, 13 октября 2026 года, Министерство иностранных дел рассмотрело и представило Кабинету министров три возможных сценария запрета транзита зерна. Один из них предусматривал введение запрета на уровне Европейского союза путем установления соответствующих санкций ЕС. Латвия активно продвигала этот вопрос в переговорах с учреждениями Европейского союза и государствами-членами на различных уровнях. Однако в настоящее время среди стран ЕС нет достаточной поддержки для введения единого запрета на транзит.
Поэтому Министерство иностранных дел подготовило решение на национальном уровне, предусматривающее введение национальных санкций исходя из внешнеполитических интересов Латвии и интересов национальной безопасности. Механизм национальных санкций позволяет устанавливать конкретные ограничения, одновременно обеспечивая контроль за их соблюдением и ответственность за нарушения.
Важное преимущество механизма национальных санкций заключается в том, что он предусматривает не только введение конкретных запретов, но и четкую, уже существующую систему контроля и надзора за соблюдением санкций. Это позволяет ответственным учреждениям следить за выполнением запрета, выявлять возможные нарушения и привлекать виновных к ответственности, предусмотренной нормативными актами. Введение национальных санкций обеспечило бы не только юридическую основу для запрета транзита зерна, но и практический механизм его эффективного применения и контроля.
Министерство иностранных дел признает, что введение санкций связано с юридическими и экономическими рисками. Среди них - возможные судебные разбирательства по поводу исполнения уже заключенных договоров, влияние на транспортную и логистическую отрасли, поступления в государственный бюджет, а также необходимость обеспечить соответствие новых ограничений законодательству Европейского союза. В то же время, по оценке министерства, эти риски поддаются управлению и не являются непреодолимым препятствием для введения запрета.
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Министерство иностранных дел продолжает работу и на уровне Европейского союза, добиваясь единого и согласованного подхода к ограничению транзита зерна российского и белорусского происхождения. Однако с учетом результатов предыдущих обсуждений и необходимости своевременно найти решение министерство считает обоснованным переход к мерам на национальном уровне при условии соблюдения законодательства ЕС.