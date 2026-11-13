Латвия решила действовать без поддержки ЕС: готовится запрет на транзит зерна из России и Беларуси

Важное преимущество механизма национальных санкций заключается в том, что он предусматривает не только введение конкретных запретов, но и четкую, уже существующую систему контроля и надзора за соблюдением санкций. Это позволяет ответственным учреждениям следить за выполнением запрета, выявлять возможные нарушения и привлекать виновных к ответственности, предусмотренной нормативными актами. Введение национальных санкций обеспечило бы не только юридическую основу для запрета транзита зерна, но и практический механизм его эффективного применения и контроля.