Так кого же депортировали? Литовский министр перепутал одного Иванова с другим

Геннадий Иванов в 2019 году судом первой инстанции, а в 2021 году - апелляционной инстанцией был признан виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы и полностью отбыл срок наказания в апреле этого года. По словам Катялинаса, он был выслан из Литвы за деятельность против государства.