Так кого же депортировали? Литовский министр перепутал одного Иванова с другим
Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас ошибочно сообщил о высылке из страны лидера просоветской организации «Единство» Валерия Иванова. В действительности был депортирован Геннадий Иванов, осужденный по делу о событиях 13 января и недавно отбывший наказание.
Удалив первое сообщение в Facebook о депортации Валерия Иванова, Катялинас позже опубликовал другой пост, уточнив, что был выслан Геннадий Иванов.
«Из Литвы в Россию выслан осужденный по делу 13 января гражданин России Геннадий Иванов», - сообщил глава МВД.
Геннадий Иванов в 2019 году судом первой инстанции, а в 2021 году - апелляционной инстанцией был признан виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы и полностью отбыл срок наказания в апреле этого года. По словам Катялинаса, он был выслан из Литвы за деятельность против государства.
Министр принес извинения за первоначальную публикацию информации о высылке Валерия Иванова, пояснив, что опирался на ошибочные данные о личности, предоставленные Службой охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис подтвердил агентству BNS, что агентство допустило ошибку в информации, предоставленной министру.
«Произошла человеческая ошибка, ввела в заблуждение фамилия "Иванов", отличается только имя», - сказал Мишутис.
«Основными причинами путаницы между депортированным и недепортированным лицом, по-видимому, стали фамилия и период совершения преступлений», - добавил он.
В июле 1997 года Валерий Иванов был приговорен к одному году лишения свободы за клевету в адрес жертв событий 13 января 1991 года. Всего по делу о событиях 13 января были осуждены 67 человек, большинство из них - заочно.
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