Латвия догоняет ЕС - жители страны установили замечательный рекорд

Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет работают 36,9%. Столь высокой занятости в этой группе в Латвии не было с начала 2008 года, когда показатель превышал 39%. Сколько молодых людей сейчас одновременно не работают и не учатся, из квартальных данных узнать нельзя, уточняет Страутиньш. В прошлом году их доля в Латвии составляла 11% – ровно столько же, сколько в среднем по ЕС. При этом за последние 15 лет в Латвии она снижалась быстрее, чем в Евросоюзе.