Латвия догоняет ЕС - жители страны установили замечательный рекорд
В третьем квартале 2026 года в Латвии работали 66,1% жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Это самый высокий показатель за весь постсоветский период. По мнению главного экономиста Luminor Петериса Страутиньша, эти данные показывают, что латвийский рынок труда становится привлекательнее.
"Создается впечатление, что экономика заранее угадала, какие амбициозные цели перед ней собираются поставить", – так Страутиньш описывает картину, которая складывается по итогам третьего квартала. По его оценке, рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, скорее всего, превысит 1%. В пересчете на год такой темп может оказаться близок к целевым 4%.
Работает более трети молодежи
Прежний рекорд занятости держался с третьего квартала 2019 года, когда работали 65,6% жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Теперь этот показатель достиг 66,1%. Экономист обращает внимание и на то, как быстро сокращается число экономически неактивных жителей. За год их стало на 3,5% меньше.
Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет работают 36,9%. Столь высокой занятости в этой группе в Латвии не было с начала 2008 года, когда показатель превышал 39%. Сколько молодых людей сейчас одновременно не работают и не учатся, из квартальных данных узнать нельзя, уточняет Страутиньш. В прошлом году их доля в Латвии составляла 11% – ровно столько же, сколько в среднем по ЕС. При этом за последние 15 лет в Латвии она снижалась быстрее, чем в Евросоюзе.
"Нельзя сказать, что на европейском фоне у нас эта проблема стоит особенно остро. Но результат всегда можно улучшить. В Нидерландах доля таких молодых людей вдвое ниже", – отмечает экономист.
Возможностями рынка труда пользуются и люди пенсионного возраста. В третьем квартале работали 27,5% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. По сравнению со вторым кварталом их доля почти не изменилась.
Зарплаты позволяют больше
По прогнозу Страутиньша, в 2026 году среднее число занятых в Латвии составит чуть менее 890 тысяч – почти столько же, сколько в 2012 году. При этом сегодня, по его оценке, найти работу гораздо легче.
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"Всегда важно оценивать, насколько оправдана государственная поддержка, но лучше всего людей побуждает к активности возможность больше зарабатывать", – считает Страутиньш.
С 2012 года реальный ВВП на одного жителя Латвии вырос на 41,2%, а в расчете на одного работающего – на 21,9%. За то же время покупательная способность зарплаты после уплаты налогов, несмотря на подорожание жизни, увеличилась более чем на 80%. Отчасти этому помогло снижение налогов. В нынешнем году на зарплату можно будет купить еще на 2–3% больше, хотя номинальная зарплата по меркам последних лет растет умеренно, прогнозирует экономист.
Латвия догоняет ЕС
Несмотря на рекорд, по уровню занятости Латвия по-прежнему уступает Литве и Эстонии. В Швеции работает еще большая доля населения, а ориентиром для остальной Европы, по словам экономиста, остаются Нидерланды.
По темпам роста покупательной способности нынешний год тоже далек от рекордного. С 2010 года в Латвии было пять лет, когда реальная зарплата после уплаты налогов росла более чем на 7% за год. В 2027 году Страутиньш ожидает примерно такого же прироста, как в нынешнем, – на 2–3%.
Тем не менее латвийский рынок труда, по его прогнозу, продолжит становиться привлекательнее.