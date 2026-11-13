Обыски в Олайнской думе: KNAB расследует два уголовных дела, среди фигурантов - мэр

Второе уголовное дело было начато 29 сентября. Оно касается возможного злоупотребления служебным положением из корыстных побуждений, а также подстрекательства к совершению такого преступления. В рамках этого расследования KNAB изучает несколько возможных эпизодов преступной деятельности. По версии следствия, председатель Олайнской краевой думы мог злоупотреблять служебным положением ради получения необоснованных преимуществ для себя и других лиц.