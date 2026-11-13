Обыски в Олайнской думе: KNAB расследует два уголовных дела, среди фигурантов - мэр
Фото: LETA
Председатель Олайнской думы Андрис Бергс и муниципальные чиновники фигурируют в расследованиях KNAB.
В Латвии

Обыски в Олайнской думе: KNAB расследует два уголовных дела, среди фигурантов - мэр

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует два уголовных дела о возможных незаконных действиях в Олайнском краевом самоуправлении. В них фигурируют несколько должностных лиц, в том числе председатель Олайнской думы Андрис Бергс.

KNAB подтвердило агентству LETA информацию о том, что в первой половине ноября в Олайнском крае проводились обыски и другие процессуальные действия, в том числе в здании краевого самоуправления. Они связаны с двумя уголовными процессами, начатыми бюро.

Первое уголовное дело было возбуждено 13 октября по подозрению в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений. В ходе расследования его дополнительно квалифицировали как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В рамках этого дела KNAB расследует возможное незаконное расходование бюджетных средств акционерного общества Olaines ūdens un siltums, принадлежащего Олайнскому краевому самоуправлению.

В настоящее время право на защиту в этом уголовном процессе предоставлено четырем лицам. Среди них - должностное лицо и сотрудник предприятия, член правления одной компании, а также частное лицо.

Второе уголовное дело было начато 29 сентября. Оно касается возможного злоупотребления служебным положением из корыстных побуждений, а также подстрекательства к совершению такого преступления. В рамках этого расследования KNAB изучает несколько возможных эпизодов преступной деятельности. По версии следствия, председатель Олайнской краевой думы мог злоупотреблять служебным положением ради получения необоснованных преимуществ для себя и других лиц.

Право на защиту по этому делу в настоящее время предоставлено пяти людям. Среди них - три должностных лица Олайнского самоуправления, один сотрудник муниципалитета и один предприниматель.

Дополнительную информацию в KNAB не предоставили.

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