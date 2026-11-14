Браже: "Статус латышского как официального языка ЕС прочно закреплен, и язык продолжает развиваться"

"Мы привыкли к тому, что законодательные акты Европейского союза доступны на латышском языке и что с учреждениями ЕС мы можем общаться на своем языке. Однако за этими возможностями стоят люди - письменные и устные переводчики, терминологи, редакторы и другие языковые специалисты. Место латышского языка в Европейском союзе - это не только наше право, но и наша ответственность. Уже сегодня мы должны заботиться о передаче знаний и опыта следующему поколению языковых специалистов", - отметил Кужниекс.