Браже: "Статус латышского как официального языка ЕС прочно закреплен, и язык продолжает развиваться"
13 ноября 2026 года в Министерстве иностранных дел состоялась 19-я ежегодная конференция, посвященная вопросам многоязычия в Европейском союзе (ЕС), под названием "Латышский язык в Европейском союзе - человеческие ресурсы в языковой сфере". Конференцию открыли министр иностранных дел Байба Браже и глава представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс.
В мероприятии приняли участие специалисты в области языка и перевода из Латвии и других стран ЕС, а также представители университетов, государственных учреждений и институтов Евросоюза. Участники обсудили изменения в подготовке переводчиков и разработке терминологии, а также роль специалистов в сохранении и развитии языка.
Министр иностранных дел Байба Браже подчеркнула значение латышского языка в учреждениях Евросоюза, особо отметив вклад устных и письменных переводчиков, а также других языковых специалистов.
"Статус латышского языка как официального языка ЕС прочно закреплен, и язык продолжает развиваться. Это чрезвычайно важно, поскольку полноценное присутствие латышского языка в Европейском союзе - вопрос нашей идентичности, демократии и безопасности", - заявила Браже.
В качестве примеров инициатив по поддержке языка министр упомянула ежегодную Латвийско-эстонскую языковую премию, а также Балтийскую премию, которая поддерживает лингвистов, писателей и поэтов. Кроме того, при содействии МИД организуются мероприятия, способствующие изучению латышского языка в латышских школах, культурных центрах и общинах по всему миру.
Глава представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс обратил внимание на то, что жители уже привыкли к доступности европейского законодательства на латышском языке и возможности общаться с учреждениями ЕС на родном языке.
"Мы привыкли к тому, что законодательные акты Европейского союза доступны на латышском языке и что с учреждениями ЕС мы можем общаться на своем языке. Однако за этими возможностями стоят люди - письменные и устные переводчики, терминологи, редакторы и другие языковые специалисты. Место латышского языка в Европейском союзе - это не только наше право, но и наша ответственность. Уже сегодня мы должны заботиться о передаче знаний и опыта следующему поколению языковых специалистов", - отметил Кужниекс.
Участники конференции также ознакомились с подходами других европейских стран к реализации языковой политики и обсудили влияние искусственного интеллекта на работу переводчиков. Особое внимание уделили привлечению и подготовке квалифицированных специалистов, передаче профессиональных знаний и опыта, а также развитию навыков, которые понадобятся языковым специалистам в будущем.