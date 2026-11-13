VID просит пользователей повторить попытку позже: в приложении возникли неполадки
В разделе "Документы, подтверждающие оправданные расходы" мобильного приложения Службы государственных доходов (VID) Mans VID обнаружены технические неполадки, которые затрудняют добавление новых документов, подтверждающих оправданные расходы, в том числе чеков.
В VID сообщили, что специалисты службы работают над устранением проблем. VID приносит извинения за доставленные неудобства и призывает пользователей попробовать добавить документы повторно позднее.
Ранее стало известно, что масштабные сбои в работе сервисов Microsoft затронули пользователей по всему миру. Они повлияли и на работу латвийских государственных учреждений: многие не могли получить доступ к электронной почте и отправлять сообщения. Проблемы возникли также в платформе для общения Teams, ИИ-ассистенте Copilot и других сервисах Microsoft 365. Утром в пятницу неполадки еще не были устранены. Сбои затронули не только частных пользователей, но и предприятия, и государственные учреждения.
В Microsoft объяснили, что проблемы связаны с работой серверов компании. Часть серверов перестала отвечать, из-за чего возросла нагрузка на остальную инфраструктуру. Компания пыталась восстановить работу систем, перезапуская серверы и перенаправляя потоки данных по другим каналам, однако поначалу эти попытки не увенчались успехом.
В компании также подчеркнули, что признаков кибератаки или других злонамеренных действий не обнаружено. Утром в пятницу на публичной странице состояния сервисов Microsoft продукты уже значились как работающие, однако в действительности многие пользователи по-прежнему сталкивались с проблемами.