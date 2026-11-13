VID просит пользователей повторить попытку позже: в приложении возникли неполадки

Ранее стало известно, что масштабные сбои в работе сервисов Microsoft затронули пользователей по всему миру. Они повлияли и на работу латвийских государственных учреждений: многие не могли получить доступ к электронной почте и отправлять сообщения. Проблемы возникли также в платформе для общения Teams, ИИ-ассистенте Copilot и других сервисах Microsoft 365. Утром в пятницу неполадки еще не были устранены. Сбои затронули не только частных пользователей, но и предприятия, и государственные учреждения.