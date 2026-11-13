Работа есть, а денег не хватает? В Латвии почти на 80% выросло число подрабатывающих
В Латвии стало больше работающих людей, однако ситуация на рынке труда складывается неоднозначно. Молодежь все активнее выходит на работу, но одновременно среди молодых людей растет безработица. Кроме того, за год почти на 80% увеличилось число жителей, которые подрабатывают помимо основной работы, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за третий квартал 2026 года.
Сколько жителей Латвии работают?
В третьем квартале 2026 года в Латвии были трудоустроены 897 тысяч человек в возрасте от 15 до 74 лет. Это 66,1% жителей данной возрастной группы. За год количество работающих увеличилось на 4,9 тысячи человек, а уровень занятости вырос на 0,9 процентного пункта.
По сравнению со вторым кварталом этого года число работающих увеличилось еще существеннее - на 11,5 тысячи человек.
В возрастной группе от 20 до 64 лет работали 820 тысяч жителей, или 79,2%. При этом за год количество трудоустроенных в этой группе сократилось на 6,3 тысячи человек, хотя сам уровень занятости немного вырос.
Среди мужчин в возрасте от 15 до 74 лет работали 67,8%, среди женщин - 64,5%. Однако в возрасте от 20 до 64 лет показатели практически одинаковые: 79,3% у мужчин и 79,1% у женщин.
Увеличилась и занятость пожилых людей. Среди жителей в возрасте от 65 до 74 лет продолжали работать 27,5%, что на 1,8 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Почти вдвое больше людей стали подрабатывать
Одно из самых интересных изменений касается дополнительной занятости. В третьем квартале 65,9 тысячи жителей Латвии, или 7,3% всех работающих в возрасте от 15 до 74 лет, имели дополнительную работу либо выполняли разовые оплачиваемые задания. За год количество таких людей увеличилось на 29 тысяч, или на 78,5%.
Читайте продолжение после рекламы
Женщины подрабатывают чаще мужчин. Дополнительный заработок имели 37,4 тысячи женщин и 28,5 тысячи мужчин.
При этом большинство подрабатывающих не посвящают второй работе столько же времени, сколько основной. Около 32,2% тратят на нее от 1 до 10 часов, а еще 18,2% - от 11 до 20 часов за рассматриваемый период.
Удаленная работа снова набирает популярность
В третьем квартале регулярно работали удаленно 112,1 тысячи наемных работников, или 14,8% от их общего числа. Год назад таких было 77,4 тысячи, или 10,2%. Получается, что за год число удаленных работников увеличилось примерно на 34,6 тысячи человек. При этом по сравнению со вторым кварталом 2026 года их стало меньше на 15,1 тысячи.
Самый распространенный формат - гибридная работа, когда сотрудники часть недели проводят дома, а часть в офисе. Среди работающих удаленно 42,3% делают это один-два дня в неделю. Полностью из дома работают 16,9%.
Больше всего удаленная работа распространена в следующих сферах:
- Издательское дело, СМИ, информационные и коммуникационные технологии - 63,5% сотрудников.
- Финансы и страхование - 60,1%.
- Научная деятельность, административные услуги и операции с недвижимостью - 28,5%.
- Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование - 23,5%.
Читайте продолжение после рекламы
Молодежь стала чаще работать, но безработица среди нее тоже выросла
Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет уровень занятости достиг 36,9%. Это на 2,8 процентного пункта больше, чем год назад. Всего в третьем квартале работали 69,7 тысячи молодых людей, тогда как годом ранее - 64,2 тысячи. Однако одновременно выросла и молодежная безработица. В третьем квартале без работы находились 13,1 тысячи молодых людей, что на 4,3 тысячи больше, чем год назад.
Уровень безработицы среди молодежи достиг 15,8%, увеличившись за год на 3,7 процентного пункта. При этом молодые люди составляли уже 20,3% всех безработных страны.
Важно учитывать, что уровень занятости рассчитывается среди всех жителей определенного возраста, а уровень безработицы - среди тех, кто работает или активно ищет работу. Поэтому оба показателя могут расти одновременно.
Общая безработица в Латвии немного снизилась
В третьем квартале уровень безработицы в Латвии составил 6,7%. За год он снизился на 0,2 процентного пункта, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,3 процентного пункта. Всего безработными считались 64,4 тысячи жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Это на 1,8 тысячи меньше, чем год назад. Среди мужчин уровень безработицы был выше - 7,8%, тогда как среди женщин он составлял 5,7%.
Читайте продолжение после рекламы
Сократилось и количество людей, которые долго не могут найти работу. В третьем квартале 18,6 тысячи жителей оставались безработными в течение года или дольше. Это на 7,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля длительно безработных среди всех безработных снизилась до 29,7%.
Почти 400 тысяч жителей не работают и не ищут работу
Отдельная категория - экономически неактивные жители. Это люди, которые не трудоустроены и при этом не занимаются активным поиском работы.
В третьем квартале таких насчитывалось 396 тысяч человек в возрасте от 15 до 74 лет, или 29,2% населения этой возрастной группы. За год их количество сократилось на 14,5 тысячи. К экономически неактивным могут относиться, например, пенсионеры, студенты и люди, которые по различным причинам не ищут работу.
Представленные данные получены в ходе обследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим управлением. В третьем квартале 2026 года в исследовании приняли участие 4,3 тысячи домохозяйств, в которых были опрошены около 7 тысяч жителей в возрасте от 15 до 89 лет.