Работа есть, а денег не хватает? В Латвии почти на 80% выросло число подрабатывающих

В третьем квартале уровень безработицы в Латвии составил 6,7%. За год он снизился на 0,2 процентного пункта, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,3 процентного пункта. Всего безработными считались 64,4 тысячи жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Это на 1,8 тысячи меньше, чем год назад. Среди мужчин уровень безработицы был выше - 7,8%, тогда как среди женщин он составлял 5,7%.