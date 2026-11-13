В субботу небо будет затянуто облаками, но к вечеру должно проясниться

В Риге в ближайшие сутки временами возможен дождь, из-за облаков будут выглядывать солнечные лучи, в субботу вечером ожидается ясная погода. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 13 метров в секунду, у моря - до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +2 градусов, а днем не превысит +6 градусов.