В субботу небо будет затянуто облаками, но к вечеру должно проясниться
В ночь на субботу в Латвии временами ожидаются осадки, местами в Видземе пройдут сильные дожди и снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха понизится до 0...+5 градусов. Местами на дорогах возможна гололедица. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью 9-14 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.
Днем осадки выпадут преимущественно в северо-восточной части страны. Небо будет частично затянуто облаками, в субботу вечером во многих местах ожидается ясная погода. Скорость западного ветра в порывах в субботу достигнет 10-15 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит +2...+7 градусов.
В Риге в ближайшие сутки временами возможен дождь, из-за облаков будут выглядывать солнечные лучи, в субботу вечером ожидается ясная погода. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 13 метров в секунду, у моря - до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +2 градусов, а днем не превысит +6 градусов.