Из Риги до Лиепаи - за 12 евро: скоро региональный общественный транспорт станет дороже
Совет по общественному транспорту в пятницу поддержал повышение в 2027 году платы за проезд на региональных автобусных и железнодорожных маршрутах в среднем на 10%, свидетельствует информация Автотранспортной дирекции (АТД). Новые тарифы планируется ввести не позднее 15 февраля 2027 года.
Как сообщил руководитель департамента общественного транспорта АТД Томас Бейкулис, повышение может обеспечить приблизительно 3,2 млн евро дополнительных доходов от продажи билетов в год.
Предусмотрено, что во всех пяти зонах - от А до Е - цены вырастут на 0,2 евро. В зоне А билет подорожает с 1,5 до 1,7 евро (13,3%), в зоне B - с 2,3 до 2,5 евро (8,7%), в зоне C - с 2,8 до трех евро (7,1%), в зоне D - с 3,3 до 3,5 евро (6,1%), а в зоне Е - с 3,8 до четырех евро (5,3%). По словам Бейкулиса, одинаковое повышение выбрано для сохранения прежней пропорции цен между зонами, шаг между которыми составляет 0,5 евро, и обеспечения среднего роста тарифов примерно на 10%.
За пределами системы зон билеты подорожают примерно на 10-11%, с округлением цен до 0,1 евро. Так, билет на поезд Рига-Кокнесе подорожает с 4,6 до 5,1 евро (10,9%), Рига-Плявиняс - с 5,2 до 5,8 евро (11,5%), Рига-Крустпилс - с 5,7 до 6,3 евро (10,5%), Рига-Ливаны - с 6,9 до 7,6 евро (10,1%), Рига-Даугавпилс - с 8,9 до 9,8 евро (10,1%), Рига-Индра - с 11,7 до 12,9 евро (10,3%).
На региональных автобусных маршрутах билет из Риги до Салдуса подорожает с 6,2 до семи евро (12,9%), до Скрунды - с 7,6 до 8,5 евро (11,8%), до Лиепаи - с 10,6 до 11,9 евро (12,3%).
Также планируется повысить минимальную плату за проезд: в Риге - с 1,5 до 1,7 евро, в других городах государственного значения - с 1,2 до 1,3 евро, в остальных - с 0,9 до одного евро.
АТД отмечает, что за пределами электрифицированной зоны билет на поезд по-прежнему будет дешевле автобусного.
Кроме того, планируется ввести отдельный билет для велосипеда стоимостью 30% от цены одной поездки, а существующий багажный билет переименовать в "Билет для багажа или животного". Это должно упростить информирование пассажиров и учет перевозок.
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По прогнозам АТД, повышение тарифов принесет дополнительно 3,2 млн евро в год при условии сохранения нынешней сети региональных маршрутов. Государственное финансирование региональных перевозок на 2027 год составляет 93,78 млн евро.
Бейкулис также отметил, что предыдущие повышения платы за проезд обеспечили больше дополнительных доходов, чем прогнозировалось.
Новые тарифы планируется ввести в течение трех месяцев, но не позднее 15 февраля 2027 года. Практическое внедрение новых видов билетов будет зависеть от технической готовности, но должно завершиться не позднее чем через шесть месяцев.
Как сообщалось, в подготовленном Министерством сообщения докладе о финансировании общественного транспорта в 2027-2030 годах предложены три варианта.
Первый предполагает работу в пределах существующего базового финансирования. Для этого пришлось бы существенно сократить сеть региональных автобусных маршрутов, объем железнодорожных перевозок, повысить тарифы и изменить систему льгот. По оценке Минсообщения, это ухудшило бы доступность транспорта и мобильность жителей регионов.
Второй вариант, который министерство считает практически осуществимым, предусматривает сохранение нынешней сети автобусных и железнодорожных перевозок, повышение тарифов в среднем на 10% и пересмотр системы льгот. Расходы составляют примерно 25 млн евро, или 28% всех затрат. Предлагается ограничить государственную поддержку до 70% от стоимости проезда. По мнению министерства, это позволило бы сохранить доступность транспорта и сократить дефицит финансирования.
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Третий вариант предполагает сохранение существующей сети и повышение тарифов на 10% без изменения действующей системы льгот. Он меньше всего затронул бы пассажиров, однако потребовал бы дополнительно примерно 15 млн евро государственного финансирования ежегодно. Минсообщения считает его предпочтительным, если в бюджете удастся найти необходимые средства.
В случае сокращения скидок государство продолжит покрывать большую часть стоимости поездки. Например, при льготе в 70% пассажиры в городах государственного значения платили бы от 0,21 до 0,54 евро вместо полной стоимости билета в 0,7-1,8 евро. В автобусах, курсирующих в Рижском регионе, проезд обходился бы в 0,45-0,84 евро (полная цена - 1,5-2,8 евро), на маршруте Рига-Резекне - в 3,57 евро вместо 11,9 евро.
В железнодорожном сообщении поездка из зоны А в зону D стоила бы 0,99 евро вместо 3,3 евро, Рига-Даугавпилс - 2,67 евро вместо 8,9 евро, Рига-Лиепая - 2,73 евро вместо 9,1 евро.
В 2025 году государство выделило на компенсацию льгот на проезд 26,2 млн евро, или почти 28% общего финансирования общественного транспорта.