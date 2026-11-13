Из Риги до Лиепаи - за 12 евро: скоро региональный общественный транспорт станет дороже

Предусмотрено, что во всех пяти зонах - от А до Е - цены вырастут на 0,2 евро. В зоне А билет подорожает с 1,5 до 1,7 евро (13,3%), в зоне B - с 2,3 до 2,5 евро (8,7%), в зоне C - с 2,8 до трех евро (7,1%), в зоне D - с 3,3 до 3,5 евро (6,1%), а в зоне Е - с 3,8 до четырех евро (5,3%). По словам Бейкулиса, одинаковое повышение выбрано для сохранения прежней пропорции цен между зонами, шаг между которыми составляет 0,5 евро, и обеспечения среднего роста тарифов примерно на 10%.