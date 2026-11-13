Тысячи семей в Латвии смогут отремонтировать свои дома на европейские деньги
Европейский инвестиционный банк предоставляет латвийскому финансовому институту развития Altum кредит в размере 70 млн евро на обновление многоквартирных домов в Латвии. Кредит рассчитан на поддержку примерно 3900 домохозяйств.
Кредит покрывает половину общей стоимости проектов, которая составляет 140 млн евро. Эти средства помогут собственникам квартир повысить энергоэффективность своих домов и сократить расходы на отопление.
Ожидается, что реализация проектов позволит ежегодно экономить около 23 500 МВт·ч энергии. Потребление энергии домохозяйствами и расходы на нее сократятся в среднем на 40%. Инвестиции также помогут снизить выбросы парниковых газов и улучшить условия жизни в многоквартирных домах по всей Латвии.
Средства можно направить на утепление наружных стен, ремонт фасадов и крыш, замену окон и дверей, а также на модернизацию систем отопления и вентиляции.
Программа поможет сделать энергию доступнее для жителей всей Латвии, в том числе для семей с низкими и средними доходами, и сократить энергетическую бедность. Ожидается, что благодаря этим инвестициям семьи будут потреблять меньше энергии, а колебания цен на нее будут слабее сказываться на их бюджете. Это принесет ощутимую пользу жителям и будет способствовать устойчивому развитию городов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру.