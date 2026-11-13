Тысячи семей в Латвии смогут отремонтировать свои дома на европейские деньги

Программа поможет сделать энергию доступнее для жителей всей Латвии, в том числе для семей с низкими и средними доходами, и сократить энергетическую бедность. Ожидается, что благодаря этим инвестициям семьи будут потреблять меньше энергии, а колебания цен на нее будут слабее сказываться на их бюджете. Это принесет ощутимую пользу жителям и будет способствовать устойчивому развитию городов.