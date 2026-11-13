Сбой Microsoft показал опасную зависимость мира от IT-гигантов: эксперт предупредил о рисках

В пятницу Microsoft сообщила о неполадках, затронувших широкий спектр продуктов Microsoft 365, связанных с сервисом Exchange Online и электронной почтой. Пользователи сообщали о проблемах в работе Outlook, Teams и ИИ-помощника Copilot. "Одной технической ошибки у одного поставщика услуг достаточно, чтобы парализовать тысячи компаний, поскольку многие из них используют одного и того же провайдера для электронной почты, инструментов совместной работы, помощников на основе искусственного интеллекта и даже обеспечения безопасности", - отметил Пива. Он напомнил, что это уже второй глобальный сбой менее чем за месяц. Предыдущий затронул работу Google Cloud в Лондоне.