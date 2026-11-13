Сбой Microsoft показал опасную зависимость мира от IT-гигантов: эксперт предупредил о рисках
Масштабный сбой Microsoft показал, насколько уязвимыми могут оказаться тысячи компаний, если перестают работать сервисы одного IT-гиганта. Эксперт предупреждает: подобные перебои не только парализуют работу, но и создают возможности для кибермошенников.
Сбои в работе почтовой системы Outlook и других сервисов американской технологической компании Microsoft должны заставить задуматься о чрезмерной зависимости современного мира от нескольких ключевых поставщиков IT-инфраструктуры. Такое мнение высказал директор Обсерватории кибербезопасности и защиты данных Миланского политехнического университета Алессандро Пива.
"Сбой в работе сервисов Microsoft не был атакой - скорее всего, произошла техническая неисправность. И именно поэтому этот случай заставляет нас задуматься", - заявил Пива информационному агентству ANSA.
В пятницу Microsoft сообщила о неполадках, затронувших широкий спектр продуктов Microsoft 365, связанных с сервисом Exchange Online и электронной почтой. Пользователи сообщали о проблемах в работе Outlook, Teams и ИИ-помощника Copilot. "Одной технической ошибки у одного поставщика услуг достаточно, чтобы парализовать тысячи компаний, поскольку многие из них используют одного и того же провайдера для электронной почты, инструментов совместной работы, помощников на основе искусственного интеллекта и даже обеспечения безопасности", - отметил Пива. Он напомнил, что это уже второй глобальный сбой менее чем за месяц. Предыдущий затронул работу Google Cloud в Лондоне.
По мнению эксперта, компаниям необходимо оценить, насколько сильно они зависят от отдельных поставщиков, и заранее проверить планы обеспечения непрерывности работы на случай чрезвычайных ситуаций. При этом важно рассчитывать на развитие альтернатив на рынке, чтобы у организаций был более широкий выбор критически важных услуг.
Пива также предупредил о киберугрозах, возникающих во время масштабных перебоев в работе сервисов.
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"Злоумышленники используют возникшую неразбериху: например, рассылают поддельные сообщения якобы от службы поддержки, чтобы украсть учетные данные, или предлагают перейти на альтернативные каналы связи - личные чаты и частные электронные адреса. Это подвергает корпоративные данные риску", - добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что масштабные технические сбои Microsoft, затронувшие миллионы пользователей по всему миру, не обошли стороной и Латвию. В некоторых государственных учреждениях возникли проблемы с синхронизацией данных и внутренним обменом информацией.