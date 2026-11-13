Мужчина начал ремонт дома и нашел за стеной 500-летний памятник. Теперь ему должны выплатить более 1 млн евро!
Житель Испании купил старый дом, собираясь отремонтировать его и поселиться там с семьей, но за обычной стеной обнаружил настоящее историческое сокровище. Неожиданная находка обернулась десятью годами судебных разбирательств, зато теперь мужчине полагается вознаграждение, превышающее миллион евро. А 12 ноября стало известно, что у этой необычной истории наконец появилось продолжение.
Все началось в ноябре 2016 года в испанском городе Убеда, расположенном в Андалусии. Хуан Франсиско Леон Катена вместе с отцом приступил к ремонту недавно приобретенного дома в историческом центре города. Когда мужчины начали разбирать внутреннюю стену, под штукатуркой обнаружились старинные каменные элементы с необычной резьбой.
Вскоре выяснилось, что за стенами жилого дома скрывалась огромная часть фасада старинной церкви. Находку исследовали специалисты, которые установили, что сооружение относится к бывшему госпиталю Сан-Хорхе, история которого начинается еще в XIV веке.
Сам обнаруженный фасад относится к более позднему периоду и связан с архитектурой эпохи Возрождения. Его создание связывают с известным испанским архитектором Андресом де Вандельвирой. Масштабы находки впечатляют: фасад достигает примерно 15 метров в ширину и 11 метров в высоту. На нем сохранились декоративные колонны, арки, медальоны и другие каменные украшения.
Вместо ремонта начались 10 лет судебных споров
Как рассказывает El País, мужчина сразу сообщил о находке властям. Однако вместо ожидаемого ремонта дома ему пришлось столкнуться с серьезными ограничениями: исторический объект нельзя было просто перестроить или демонтировать.
По испанскому законодательству человек, случайно обнаруживший ценный исторический объект, при соблюдении установленных условий может претендовать на денежное вознаграждение. Но власти Андалусии первоначально отказали владельцу дома в выплате.
Леон Катена обратился в суд, и многолетний спор в конце концов завершился в его пользу. После окончательного судебного решения была создана комиссия для определения стоимости находки и размера вознаграждения.
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По словам владельца, предварительные расчеты начинаются с суммы более 1,1 миллиона евро, а итоговая оценка может достигнуть 1,5-1,6 миллиона евро. При этом окончательная сумма еще уточняется, и деньги мужчина пока не получил.
Теперь исторический фасад хотят открыть для посетителей
Новые подробности появились 12 ноября. Как сообщает Cadena SER, после нескольких встреч владелец дома достиг предварительного соглашения с властями Убеды о восстановлении памятника.
План предусматривает два этапа. Сначала предполагается демонтировать часть дома мужчины и прилегающего здания, принадлежащего муниципалитету, чтобы открыть исторический фасад. Затем специалисты приступят к его реставрации.
По словам владельца, если удастся завершить необходимые юридические процедуры, увидеть старинный фасад снаружи можно будет уже до конца 2026 года.
За десять лет находка полностью изменила жизнь семьи. Вместо того чтобы спокойно обустроить приобретенный дом, мужчина был вынужден приобрести другое жилье на той же улице. А исторический памятник все это время оставался скрытым от посторонних глаз.
Теперь его сохранение стало особенно важным: специалисты предупреждают, что протечки, сырость и плохое состояние соседних зданий могут угрожать старинной конструкции. Власти и собственник рассчитывают восстановить фасад и сделать его доступным для жителей и туристов.