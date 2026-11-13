Сейм и Рижская дума соберутся на особые заседания 18 ноября
В среду, 18 ноября, Латвия отметит 108-ю годовщину провозглашения независимости. В честь государственного праздника состоятся торжественные заседания Сейма и Рижской думы, во время которых прозвучат праздничные обращения, а в столице вручат награду "Рижанин года - 2026".
Торжественное заседание Сейма
18 ноября в 12:00 Сейм Латвии соберется на торжественное заседание, посвященное годовщине провозглашения Латвийской Республики.
С праздничной речью выступит председатель Сейма Эдвард Смилтенс. На заседание приглашены высшие должностные лица государства, бывшие депутаты Верховного Совета, а также представители иностранного дипломатического корпуса.
За заседанием можно будет следить в прямом эфире на сайте Сейма, страницах парламента в Facebook и YouTube, а также по Латвийскому телевидению и Латвийскому радио.
В Рижской думе наградят рижанина года
В этот же день в 11:30 состоится внеочередное торжественное заседание Рижской думы. Оно пройдет в зале заседаний Ратуши по адресу Ратушная площадь, 1.
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В повестке дня два пункта. Сначала с праздничным обращением выступит председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, после чего состоится вручение награды "Рижанин года - 2026".
Какие еще мероприятия пройдут 18 ноября?
Представители руководства Сейма и депутаты парламента примут участие и в других праздничных мероприятиях.
В 9:00 в Рижском Домском соборе начнется экуменическое богослужение, а в 10:30 у памятника Свободы состоится торжественная церемония возложения цветов.
В 13:30 на набережной 11 Ноября начнется военный парад подразделений Национальных вооруженных сил, союзников и служб, участвующих в обеспечении государственной обороны. За парадом будут наблюдать представители парламента и высшие должностные лица государства.