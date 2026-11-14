Выяснилось, что доходы населения Латвии не поспевают за ценами на квартиры и дома

Eurostat сравнивает, как меняются цены на жилье и располагаемый доход домохозяйств в расчете на человека. Если принять их соотношение в Латвии в 2015 году за 100, то в 2025 году оно достигло 106. Иными словами, доходы жителей за десятилетие не поспели за ценами на квартиры и дома.