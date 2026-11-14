Выяснилось, что доходы населения Латвии не поспевают за ценами на квартиры и дома
В 2025 году на покупку квартиры или дома жителю Латвии требовалась большая доля его дохода, чем десятью годами ранее. С 2015 по 2025 год соотношение цен на жилье и доходов населения в Латвии выросло на 6%. У соседей в Литве рост был заметнее – 10,1%.
Где цены сильнее всего обогнали доходы
Латвия вошла в число 17 стран ЕС, где жилье за десятилетие подорожало относительно доходов. Самый большой разрыв возник в Португалии – там показатель вырос на 60,8%. Старший экономист банка ABN AMRO Майк Ланген в комментарии Euronews Business связал это, в частности, с туристическим бумом и программой "золотых виз", которая привлекла на португальский рынок жилья иностранных инвесторов.
На втором месте оказались Нидерланды с ростом на 34,3%. По словам Лангена, там цены подталкивали вверх нехватка жилья и спрос со стороны инвесторов. Более чем на 20% соотношение цен и доходов выросло также в Венгрии, Чехии, Испании и Греции.
В каких странах доходы догоняли цены
В десяти странах ЕС за тот же период жилье стало доступнее относительно доходов населения. Счастливчики.
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Сильнее всего соотношение изменилось в Румынии, где показатель снизился на 42,8%. В Финляндии снижение составило 25,2%, в Болгарии – 16,2%, на Кипре – 12%, а в Италии – 11,9%. Такое снижение возможно и при росте цен на квартиры и дома, если доходы жителей растут быстрее.