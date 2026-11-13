В Елгаве реконструировали один из крупнейших магазинов Rimi
В Елгаве после реконструкции возобновил работу гипермаркет Rimi Hyper VIVO на улице Католю, 18. На обновление магазина потратили 950 тысяч евро. В торговом зале изменили расположение отделов, а также оборудовали новые кассовые зоны.
Площадь торгового зала составляет 2970 квадратных метров. Магазин стал шестым в Латвии, где внедрили новую концепцию гипермаркетов Rimi, и вторым таким объектом в Елгаве.
С конца 2025 года аналогичные изменения провели еще в пяти магазинах сети: в Риге на улицах А. Деглава, 110, и П. Бриежа, 33А, в Екабпилсе на улице Виенибас, 7, в Кулдиге на улице Суру, 2, а также в Елгаве на улице Ригас, 48.
Что изменилось после реконструкции?
В магазине пересмотрели расположение торговых отделов. В частности, отдел фруктов и овощей перенесли ближе ко входу. Также изменения затронули зоны продажи хлеба, готовых блюд и других продуктов питания.
После реконструкции в гипермаркете работают пять обычных касс и 14 касс самообслуживания. На четырех кассах самообслуживания можно расплатиться наличными. Еще две кассы предназначены для покупателей, которые сканируют товары самостоятельно с помощью телефона или специального сканера. Небольшие покупки также можно оплатить в информационном центре.
По словам руководителя отдела общественных отношений Rimi Latvia Инги Бите, изменение планировки связано с пересмотром организации торгового пространства. "Хотя поначалу новое расположение отделов может показаться покупателям непривычным, мы следим за покупательскими привычками и мировыми тенденциями, чтобы процесс покупок становился проще и быстрее", - пояснила она.
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Как теперь работает магазин?
Rimi Hyper VIVO расположен в торговом центре VIVO на улице Католю, 18.
Режим работы остался следующим:
- По будням - с 7:30 до 23:00.
- По субботам и воскресеньям - с 8:00 до 23:00.
Для посетителей доступна парковка торгового центра VIVO.