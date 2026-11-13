В Елгаве реконструировали один из крупнейших магазинов Rimi

С конца 2025 года аналогичные изменения провели еще в пяти магазинах сети: в Риге на улицах А. Деглава, 110, и П. Бриежа, 33А, в Екабпилсе на улице Виенибас, 7, в Кулдиге на улице Суру, 2, а также в Елгаве на улице Ригас, 48.