Супруги смотрели телевизор, когда в их дом ворвался леопард - следующие 6 часов превратились в кошмар
Обычный вечер в индийской деревне обернулся настоящим ужасом для семейной пары. Пока супруги смотрели телевизор, прямо в их дом неожиданно забежал дикий леопард. Паре удалось избежать нападения, но избавиться от незваного гостя оказалось гораздо сложнее, чем можно было представить.
Инцидент произошел вечером 9 ноября в деревне Бандиговданапалья, расположенной в округе Тумакуру индийского штата Карнатака. Около девяти часов вечера Чиккамарийаппа и его жена Нарасамма находились дома и смотрели телевизор, когда в помещение внезапно ворвался леопард, сообщает The Times of India.
Как выяснилось, хищник бродил по деревне в поисках пищи. Незадолго до этого он напал на козленка, привязанного возле одного из домов, и утащил его. После этого животное оказалось в жилище супругов.
Увидев перед собой леопарда, Нарасамма вскочила со стула и бросилась к выходу. Несмотря на сильный испуг, женщина успела выбежать наружу и захлопнуть дверь, заперев опасного гостя внутри.
"Когда леопард вошел, у меня сердце замерло. Я выбежала так быстро, как только могла. Просто чудо, что я осталась жива", - рассказала Нарасамма журналистам.
По информации India Today, пережитый страх оказался настолько сильным, что женщина даже потеряла сознание. К счастью, ни она, ни ее супруг не пострадали.
Оказавшись запертым в доме, хищник не пытался выбраться наружу. Вместо этого он забрался в спальню и спрятался под кроватью.
Перепуганные жители деревни вызвали сотрудников лесного департамента, однако поймать животное оказалось непросто. Спасателям предстояло обезвредить дикого хищника в тесном помещении, не подвергая опасности людей и самого леопарда.
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К операции присоединился специалист по обездвиживанию животных Киран, прибывший из Баннергхатты. Спасатели оцепили территорию и подготовили оборудование для поимки.
Операция продолжалась почти шесть часов. В конце концов специалистам удалось ввести леопарду препарат для временного обездвиживания, после чего животное поместили в клетку и вывезли. По информации лесного департамента, хищника планировали вернуть в лесную среду.
Самое грустное в этой истории то, что появление леопарда не стало для местных жителей полной неожиданностью.
По словам сельчан, хищника замечали в окрестностях уже около месяца. Люди опасались выходить из домов после наступления темноты, поскольку животное регулярно появлялось поблизости в поисках домашнего скота.
"Мы не могли выходить на улицу после наступления темноты. Мы благодарны сотрудникам лесного департамента и спасателям за то, что они предотвратили трагедию", - рассказал местный житель Рамеш.
После происшествия жители деревни выразили недовольство представителям лесного департамента. По их словам, они неоднократно сообщали о появлении леопарда, но действенных мер для предотвращения опасных встреч с хищником так и не было принято.