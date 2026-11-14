Обкрадываем себя - уборка выброшенного вдоль дорог мусора обходится в миллион евро

Уборка мусора на обочинах государственных автодорог и из урн на остановках общественного транспорта в прошлом году обошлась в 1,196 миллиона евро. За первые десять месяцев этого года расходы достигли 1,035 миллиона евро. Об этом агентству LETA сообщили представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).