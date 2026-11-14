Обкрадываем себя - уборка выброшенного вдоль дорог мусора обходится в миллион евро
Фото: Shutterstock
Более миллиона евро уходит на уборку дорог от мусора.
В Латвии

Обкрадываем себя - уборка выброшенного вдоль дорог мусора обходится в миллион евро

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Старые шины, строительный мусор и даже бытовую технику жители выбрасывают в урны на автобусных остановках и вдоль дорог. Уборка такого мусора обходится государству более чем в миллион евро в год, а деньги приходится забирать из бюджета содержания дорог.

Уборка мусора на обочинах государственных автодорог и из урн на остановках общественного транспорта в прошлом году обошлась в 1,196 миллиона евро. За первые десять месяцев этого года расходы достигли 1,035 миллиона евро. Об этом агентству LETA сообщили представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В LVC отмечают, что расходы на уборку увеличиваются из-за недобросовестного поведения жителей, которые выбрасывают в урны на остановках бытовые отходы, строительный мусор, опасные отходы и старую бытовую технику.

Уборка мусора финансируется из общего бюджета содержания государственных автодорог. Поэтому с ростом этих расходов сокращаются средства, доступные для других работ по обслуживанию дорог - например, покоса обочин или ремонта просевших участков гравийного покрытия.

По информации LVC, на остановках государственных автодорог регулярно находят упаковки от продуктов питания, что свидетельствует о выбрасывании туда бытового мусора. Кроме того, на обочинах обнаруживают пенопласт из упаковок бытовой техники, саму бытовую технику, старые автомобильные шины и строительные отходы.

LVC напоминает, что урны на остановках общественного транспорта предназначены исключительно для небольшого мусора, который образуется во время поездки: билетов, чеков и пустой упаковки от напитков.

Согласно Закону об управлении отходами, в мусорные контейнеры возле государственных автодорог запрещено выбрасывать бытовые, строительные, крупногабаритные и опасные отходы.

За нарушение правил обращения с отходами физическим лицам может грозить штраф до 1000 евро, а юридическим лицам - до 2800 евро.

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