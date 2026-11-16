О царящем на латвийском рынке труда эйджизме не принято говорить открыто, однако людям старшего возраста нередко бывает очень сложно найти работу (на фото - ярмарка вакансий в конференц-центре Fantadroms).
В Латвии
Сегодня 11:24
Как найти работу, если ты слишком стар для рынка труда, но еще слишком молод для пенсии
На латвийском рынке труда нередко встречается возрастная дискриминация: человеку отказывают в вакансии, потому что он считается слишком "старым". Об этой проблеме не принято говорить открыто, признают эксперты, опрошенные Jauns.lv. Разбираемся, в каких отраслях эйджизм проявляется наиболее остро, как действовать человеку старше 50 лет, который ищет работу, и какими необоснованными стереотипами руководствуются некоторые работодатели.
В Латвии не хватает работников, население стареет, однако для людей старше 55 лет поиск нового места работы порой превращается в настоящее испытание. Jauns.lv выяснил, как оценивают эту проблему основательница общества Sievietēm 50+, компания по подбору персонала CV-Online Recruitment, профсоюзы, Бюро омбудсмена, Государственное агентство занятости и Министерство благосостояния.
Что следует учитывать как соискателям, так и работодателям? И как действовать на практике?