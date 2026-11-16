Как найти работу, если ты слишком стар для рынка труда, но еще слишком молод для пенсии

В Латвии не хватает работников, население стареет, однако для людей старше 55 лет поиск нового места работы порой превращается в настоящее испытание. Jauns.lv выяснил, как оценивают эту проблему основательница общества Sievietēm 50+, компания по подбору персонала CV-Online Recruitment, профсоюзы, Бюро омбудсмена, Государственное агентство занятости и Министерство благосостояния.