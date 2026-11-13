Шлесерс готов поддержать Кулбергса, но его беспокоит Домбрава из-за нападок на пенсионеров-россиян
Айнар Шлесерс готов поддержать Андриса Кулбергса на посту премьера и его реформы, но выдвинул серьезную оговорку. Если в новом правительстве останется министр Янис Домбрава, голоса партии "Латвия на первом месте" (LPV) могут оказаться под вопросом. Об этом в пятницу после встречи с президентом заявил сам Шлесерс.
Политик подчеркнул, что позиция LPV по поддержке Кулбергса не изменилась. Вместе с тем партия ожидает от кандидата в премьеры конкретных предложений о реформах, которые должно провести правительство, и дальнейших планах действий. Шлесерс отметил, что LPV поддерживает создание правительства профессионалов, реформу государственного управления, а также ликвидацию или объединение государственных учреждений и министреств. Кроме того, для партии важно, чтобы работа правительства была направлена на улучшение демографической ситуации.
В то же время политик выразил обеспокоенность ранее озвученными планами сократить расходы, если это затронет различные социально уязвимые группы, в том числе людей с инвалидностью. Он выразил надежду, что такой сценарий все же не будет реализован.
Одним из главных вопросов Шлесерс назвал необходимость увеличения доходов государства. По его словам, обеспечить благосостояние страны только за счет сокращения расходов невозможно. Политик сравнил доходы государственного бюджета Латвии и Эстонии, указав, что Эстония ежегодно собирает в бюджет примерно на 9 миллиардов евро больше. Шлесерс напомнил, что когда-то Латвия ставила перед собой цель достичь среднего уровня благосостояния Европейского союза.
В то же время Шлесерс раскритиковал возможное участие в новом правительстве представителя Национального объединения (NA) - действующего министра внутренних дел Яниса Домбравы. Он напомнил, что ранее LPV требовала отставки Домбравы, поскольку партия не приемлет его отношение к пенсионерам с российским гражданством, которые всю жизнь прожили в Латвии. По мнению Шлесерса, в этом вопросе "нужно быть осторожными и человечными", поскольку "нападки на пенсионеров не делают чести Латвии".
Политик допустил, что если в новом правительстве будут министры от Национального объединения и Домбрава сохранит министерский пост, LPV будет сложно поддержать такую конфигурацию правительства. При этом он подчеркнул, что это не означает отказа от поддержки Кулбергса и предлагаемых им реформ.
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Говоря об утверждении государственного бюджета на следующий год, Шлесерс выразил надежду, что LPV удастся договориться с формирующими правительство политиками и обеспечить необходимые голоса для принятия бюджета. Однако он не исключил, что в случае голосования в Сейме по кандидатуре Домбравы на пост министра внутренних дел единой позиции во фракции LPV может не быть и часть депутатов проголосует против.
Как сообщалось ранее, в настоящее время продолжаются переговоры о формировании нового правительства. Руководство процессом взял на себя "Объединенный список", получивший на выборах наибольшую поддержку. В ходе переговоров он особенно активно сотрудничает с Национальным объединением. У коалиции, сформированной AS и NA, в Сейме было бы 51 голос. Ранее поддержку такой модели выразил и Шлесерс, возглавляемая которым партия LPV располагает 17 депутатскими мандатами.