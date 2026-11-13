Шлесерс готов поддержать Кулбергса, но его беспокоит Домбрава из-за нападок на пенсионеров-россиян

В то же время Шлесерс раскритиковал возможное участие в новом правительстве представителя Национального объединения (NA) - действующего министра внутренних дел Яниса Домбравы. Он напомнил, что ранее LPV требовала отставки Домбравы, поскольку партия не приемлет его отношение к пенсионерам с российским гражданством, которые всю жизнь прожили в Латвии. По мнению Шлесерса, в этом вопросе "нужно быть осторожными и человечными", поскольку "нападки на пенсионеров не делают чести Латвии".