Что не устраивает посетителей Центрального рынка Риги? В списке проблем - безопасность и языковой вопрос

На Рижском Центральном рынке в первую очередь необходимо развивать торговлю, однако также следует привлекать культурные и развлекательные мероприятия и благоустраивать открытые пространства. Об этом во время дискуссии о будущем рынка заявил председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс. Он сослался на результаты опроса, согласно которым 94% респондентов посещают Рижский Центральный рынок, чтобы купить свежие продукты. Свыше половины опрошенных приходят на рынок раз в неделю. По мнению Валкерса, эти данные наглядно показывают, что главная цель посещения рынка - покупка продуктов питания.