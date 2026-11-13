Что не устраивает посетителей Центрального рынка Риги? В списке проблем - безопасность и языковой вопрос
Рижский Центральный рынок намерены сделать не только местом покупки свежих продуктов, но и пространством для гастрономии, культуры и развлечений. При этом главным приоритетом останется торговля: согласно опросу, 94% посетителей приходят сюда именно за продуктами.
На Рижском Центральном рынке в первую очередь необходимо развивать торговлю, однако также следует привлекать культурные и развлекательные мероприятия и благоустраивать открытые пространства. Об этом во время дискуссии о будущем рынка заявил председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс. Он сослался на результаты опроса, согласно которым 94% респондентов посещают Рижский Центральный рынок, чтобы купить свежие продукты. Свыше половины опрошенных приходят на рынок раз в неделю. По мнению Валкерса, эти данные наглядно показывают, что главная цель посещения рынка - покупка продуктов питания.
Он добавил, что при обсуждении дальнейшего развития необходимо учитывать обстоятельства, которые мешают посетителям. Согласно опросу, к ним относятся нехватка парковочных мест, недостаточное ощущение безопасности и комфорта на рынке и в его окрестностях, невозможность общаться на государственном языке, а также недостаточно понятные ценники.
Поэтому одним из главных направлений развития Рижского Центрального рынка станет сохранение традиций торговли свежими продуктами. Для этого планируется расширить ассортимент такой продукции и привлечь на рынок больше местных производителей.
В качестве дополнительных функций рассматривается развитие гастрономии и предприятий общественного питания, а также привлечение на рынок представителей искусства, культуры, спорта, образования, науки и инноваций. Это должно помочь привлечь новые потоки посетителей.
Читайте продолжение после рекламы
Третьим направлением развития может стать благоустройство открытых пространств. Валкерс сообщил, что за последние три года компания вложила в развитие Рижского Центрального рынка 4,5 миллиона евро. Наибольшие инвестиции были направлены на приведение в порядок овощного павильона.
Член правления Rīgas nami Агра Мелне сообщила, что компания планирует вложить в развитие Центрального рынка 22,5 миллиона евро. Основную часть инвестиций предполагается направить на реконструкцию рыбного павильона.
Как сообщалось ранее, по оценке Rīgas nami, в последние годы Рижский Центральный рынок постепенно развивается, а в ближайшие годы его ждут новые существенные изменения. Цель - превратить рынок в современную, многофункциональную и привлекательную часть городской среды, а также в место встреч продавцов и покупателей, сохранив при этом уникальное культурно-историческое наследие.