Путин хочет изменить карту безопасности Европы: какие требования России затрагивают Латвию - версия Bild

Об этом 13 ноября сообщило немецкое издание Bild, получившее информацию о предложении, которое обсуждается в неофициальных переговорных кругах и исходит из окружения Владимира Путина. По информации издания, российский вариант соглашения затрагивает не только будущее Украины, но и безопасность практически всей Восточной Европы. Как сообщается, соответствующие предложения также были представлены европейским представителям в ходе переговоров в Абу-Даби.