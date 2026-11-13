Путин хочет изменить карту безопасности Европы: какие требования России затрагивают Латвию - версия Bild
Россия предлагает радикально пересмотреть систему безопасности Европы в рамках переговоров о прекращении войны в Украине. Среди предполагаемых требований Москвы - выход Финляндии из Организации Североатлантического договора (НАТО) и запрет на размещение военных баз альянса в Латвии, Литве и Эстонии.
Об этом 13 ноября сообщило немецкое издание Bild, получившее информацию о предложении, которое обсуждается в неофициальных переговорных кругах и исходит из окружения Владимира Путина. По информации издания, российский вариант соглашения затрагивает не только будущее Украины, но и безопасность практически всей Восточной Европы. Как сообщается, соответствующие предложения также были представлены европейским представителям в ходе переговоров в Абу-Даби.
Что Россия требует от НАТО и стран Балтии
Одно из наиболее серьезных условий касается военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Согласно описанному Bild плану, альянс должен отказаться от размещения военных баз на территории Латвии, Литвы и Эстонии.
Еще дальше идут требования в отношении Финляндии: Москва якобы добивается полного выхода страны из НАТО. Финляндия присоединилась к альянсу 4 апреля 2023 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Для Латвии подобное требование имеет особое значение. В стране размещена многонациональная бригада НАТО под руководством Канады, а также действуют структуры командования союзных сил. Их присутствие является частью системы коллективной обороны восточного фланга альянса.
Какие условия выдвигаются Украине
Согласно публикации, Россия также намерена сохранить контроль над всеми уже оккупированными украинскими территориями и получить весь Донбасс, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые остаются под контролем Киева.
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Кроме того, предлагается демилитаризовать черноморские порты Одессы и Николаева, чтобы Украина больше не могла использовать их в качестве военно-морских баз. Киев должен навсегда отказаться от вступления в НАТО и закрепить внеблоковый статус, однако возможность присоединения Украины к Европейскому союзу российский план не исключает.
Что Москва предлагает взамен
В качестве возможных уступок Россия, согласно публикации, предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности.
Также рассматривается вывод российских войск из непризнанного Приднестровья. Однако одновременно Москва предлагает преобразовать Молдову в федеративное государство, в котором Приднестровье и Гагаузия получили бы особый статус и возможность проведения референдумов о независимости при определенных условиях.
Европа уже выступила против пересмотра системы безопасности
Появление таких предложений происходит на фоне переговоров о будущем европейской безопасности. Ранее Axios сообщил, что США попросили Россию подготовить предложения по новому соглашению с Европой, предусматривающему в том числе шаги Москвы по снижению напряженности.
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Однако европейские лидеры уже выступили против возможного пересмотра существующих договоренностей без участия самих европейских стран. Как сообщает Euronews, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что в Европе уже существует система безопасности, основанная на международных соглашениях, которые Россия не соблюдает.
Президент Литвы Гитанас Науседа также отверг возможность вывода войск НАТО из восточноевропейских государств. По его словам, подобного пересмотра системы безопасности допускать нельзя.
При этом Bild подчеркивает, что речь пока идет лишь об одном из вариантов, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах. Неизвестно, поддерживает ли Владимир Путин именно этот план, и нет подтверждения, что перечисленные условия согласованы как официальная позиция России на переговорах.