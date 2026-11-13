Как сбои в работе Microsoft отразились на Латвии? Министр прояснил ситуацию

Эдгарс Таварс сообщил, что работа критически важных государственных служб и предоставление услуг жителям существенно не пострадали. Как отмечает Министерство умного управления и регионального развития, в некоторых государственных учреждениях наблюдались временные технические сбои, в том числе проблемы с синхронизацией данных и внутренним обменом информацией. В настоящее время министерство совместно с другими государственными ведомствами продолжает собирать информацию о ситуации в Латвии и оценивать возможные риски.