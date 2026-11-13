Как сбои в работе Microsoft отразились на Латвии? Министр прояснил ситуацию
Масштабные технические сбои Microsoft, затронувшие миллионы пользователей по всему миру, не обошли стороной и Латвию. В некоторых государственных учреждениях возникли проблемы с синхронизацией данных и внутренним обменом информацией. Министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс объяснил, насколько серьезно ситуация повлияла на работу государственных служб.
Эдгарс Таварс сообщил, что работа критически важных государственных служб и предоставление услуг жителям существенно не пострадали. Как отмечает Министерство умного управления и регионального развития, в некоторых государственных учреждениях наблюдались временные технические сбои, в том числе проблемы с синхронизацией данных и внутренним обменом информацией. В настоящее время министерство совместно с другими государственными ведомствами продолжает собирать информацию о ситуации в Латвии и оценивать возможные риски.
Американская технологическая компания Microsoft столкнулась с масштабными сбоями в работе своих систем, которые повлияли на деятельность компаний и государственных учреждений во многих странах мира. Пользователи сообщали о проблемах с почтовым сервисом Outlook, платформой для общения Teams и ИИ-помощником Copilot.
В пятницу Microsoft подтвердила, что неполадки затронули широкий спектр сервисов Microsoft 365, связанных с Exchange Online и работой электронной почты. Компания продолжает устранять технические проблемы, чтобы восстановить работу сервисов.
При этом Microsoft пока исключает связь произошедшего с кибератакой.