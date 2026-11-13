За сброс овощей у входа в Рижскую думу придется ответить - полиция завела дела

Член правления общества Мартиньш Тронс отмечает, что ноябрь - это месяц патриотизма, единства и благодарности, поэтому этой акцией фермеры хотят напомнить депутатам Рижской думы, что истинный патриотизм нужно доказывать реальными делами. Хотя политики публично заявляют, что нужно заботиться о том, чтобы дети больше ели местную еду и чтобы поддерживались латвийские крестьяне и производители, все больше растут опасения, что уже в ближайшем будущем в школах и детских садах еще большее место в питании могут занять продукты, выращенные в соседних и третьих странах.