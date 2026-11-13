Есть чем гордиться! 8 неожиданных достижений Латвии, о которых многие даже не подозревают
Латвия нередко оказывается в конце европейских рейтингов, а новости о доходах, медицине и уровне жизни редко дают поводы для радости. Но у статистики есть и другая сторона: оказывается, в некоторых сферах наша страна занимает первые места в Европейском союзе (ЕС), опережая даже гораздо более богатые государства. И это не просто красивые слова, а результаты официальных исследований, опубликованных в 2026 году.
Латвия стала лидером ЕС по производству зеленой электроэнергии
Начнем с неожиданного результата. По данным Eurostat, опубликованным 18 сентября 2026 года, во втором квартале Латвия заняла первое место в Евросоюзе по доле электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Показатель достиг 97,7%, тогда как в Дании он составил 94,3%, в Хорватии - 92,2%, а в среднем по ЕС - 54,1%.
Основную роль в Латвии сыграли гидроэнергетика и солнечная энергия. Правда, здесь важно уточнение: речь идет именно об электроэнергии, произведенной в стране за конкретный квартал, а не обо всей энергии, которую потребляют жители и предприятия в течение года.
По переработке пластиковой упаковки Латвия обошла всю Европу
Согласно статистике Eurostat от 22 октября 2026 года, Латвия заняла первое место в ЕС по уровню переработки отходов пластиковой упаковки.
По данным за 2024 год, в нашей стране переработали 71% таких отходов. Для сравнения, в Бельгии показатель составил 58,2%, в Польше - 56%, а средний результат Евросоюза достиг лишь 42,4%. При этом статистика охватывает пластиковую упаковку, образующуюся не только в домохозяйствах, но и в других секторах экономики. Речь не идет о переработке всех видов мусора.
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В Латвии больше женщин среди ученых и инженеров, чем в любой другой стране ЕС
В феврале 2026 года Eurostat опубликовал данные, согласно которым Латвия оказалась европейским лидером по доле женщин среди ученых и инженеров.
В 2024 году женщины составляли 50,9% всех специалистов этих профессий в Латвии. Для сравнения, в Дании - 48,8%, Эстонии - 47,9%, а в среднем по Евросоюзу - 40,5%. Получается, что Латвия стала единственным государством ЕС, где женщины составили более половины ученых и инженеров. Эти сведения приведены в исследовании Eurostat от 11 февраля 2026 года.
Латвия на втором месте по доле женщин-руководителей
И это не единственная сфера, где Латвия выделяется на фоне других европейских стран. По данным Eurostat от 2 марта 2026 года, женщины занимают 43,4% руководящих должностей в Латвии.
Выше показатель только в Швеции - 44,4%. На третьем месте находится Польша с 41,8%, тогда как средний показатель по ЕС составляет 35,2%. Правда, за десять лет доля женщин-руководителей в Латвии немного сократилась - на 0,7 процентного пункта, но страна по-прежнему находится среди лидеров Евросоюза.
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Даже в IT Латвия входит в европейскую тройку лидеров по участию женщин
Информационные технологии традиционно считаются сферой, где преобладают мужчины. В Евросоюзе женщины составляют лишь 19,5% специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
Однако Латвия существенно превосходит этот показатель. Согласно статистике Eurostat от 27 мая 2026 года, по итогам 2025 года доля женщин среди IT-специалистов в нашей стране достигла 25,9%. Это второй результат в ЕС после Румынии (27,8%). Третье место заняла Болгария с показателем 25%.
Латвия на первом месте по участию детей из социально уязвимых семей в дошкольном образовании
Хорошие результаты обнаружились и в социальной сфере. В опубликованном в 2026 году сборнике Eurostat о качестве жизни в Европе (страница 45) Латвия заняла первое место по участию детей из семей, находящихся под риском бедности или социальной изоляции, в дошкольном образовании.
Согласно данным за 2025 год, 98,2% таких детей в возрасте от трех лет до начала обязательного школьного обучения посещали детские сады или другие учреждения формального дошкольного образования не менее 25 часов в неделю. В Бельгии этот показатель составил 96,5%, а в среднем по ЕС - всего 58,1%. Это свидетельствует о высоком охвате дошкольным образованием именно этой категории детей, хотя само по себе не характеризует качество образовательных услуг.
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Латвия опережает средний уровень ЕС по цифровым госуслугам
Привычные для многих жителей Латвии электронные услуги тоже оказались одной из сильных сторон страны. В докладе Европейской комиссии Digital Decade 2026 отмечается, что Латвия превосходит средние показатели ЕС по уровню развития цифровых государственных услуг как для жителей, так и для предприятий. Выше среднеевропейского уровня оцениваются и электронные медицинские услуги.
Кроме того, страна обошла средний показатель ЕС по охвату сетью 5G. Впрочем, проблемы остаются: Европейская комиссия указывает на недостаточное развитие оптоволоконных сетей и нехватку цифровых навыков у населения.
В Латвии одни из самых беспроблемных интернет-покупок в ЕС
А вот еще один необычный результат, который касается повседневной жизни. Согласно опросу Eurostat, опубликованному 11 марта 2026 года, лишь 13,3% интернет-покупателей в Латвии сообщили о проблемах при оформлении или получении заказов.
Это третий самый низкий показатель в ЕС после Португалии (4,5%) и Греции (10,6%). Для сравнения, в среднем по Евросоюзу с проблемами столкнулись 35,4% покупателей, а на Мальте - 64%. Среди наиболее распространенных неприятностей назывались задержки доставки, неудобные сайты и получение поврежденных или неправильных товаров. Исследование охватывало жителей в возрасте от 16 до 74 лет, совершавших онлайн-покупки в течение трех месяцев до опроса.