Есть чем гордиться! 8 неожиданных достижений Латвии, о которых многие даже не подозревают

Согласно данным за 2025 год, 98,2% таких детей в возрасте от трех лет до начала обязательного школьного обучения посещали детские сады или другие учреждения формального дошкольного образования не менее 25 часов в неделю. В Бельгии этот показатель составил 96,5%, а в среднем по ЕС - всего 58,1%. Это свидетельствует о высоком охвате дошкольным образованием именно этой категории детей, хотя само по себе не характеризует качество образовательных услуг.