Латвия оказалась среди 13 стран ЕС, где нефтяные запасы опустились ниже обязательного минимума

В июле 2026 года общий объем чрезвычайных нефтяных запасов Евросоюза составлял 103,5 миллиона тонн. Это на 2,5% меньше, чем в июне, и на 4,2% меньше, чем годом ранее. При этом коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов, которыми располагают предприятия, наоборот, выросли. В июле они достигли 52,5 миллиона тонн, увеличившись на 5,7% за месяц.