Латвия оказалась среди 13 стран ЕС, где нефтяные запасы опустились ниже обязательного минимума
Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза, где запасы нефти и нефтепродуктов оказались ниже установленного минимума. Об этом свидетельствуют новые данные Eurostat, опубликованные 12 ноября. При этом речь идет о показателях за июль 2026 года, поэтому ситуация к настоящему моменту могла измениться.
Какие страны не достигли необходимого уровня запасов
Согласно данным Eurostat, в июле 2026 года нефтяные резервы ниже обязательного уровня были зарегистрированы в 13 странах ЕС. Помимо Латвии, в список попали Литва, Болгария, Чехия, Ирландия, Хорватия, Италия, Кипр, Австрия, Португалия, Нидерланды, Мальта и Румыния.
По правилам Евросоюза, каждая страна обязана поддерживать чрезвычайные запасы нефти и нефтепродуктов, эквивалентные как минимум 90 дням среднего суточного чистого импорта или 61 дню внутреннего потребления. Применяется тот показатель, который больше. Для Латвии действует норматив в 90 дней импорта.
Такие резервы необходимы на случай серьезных перебоев с поставками топлива. Они включают дизельное топливо, бензин, авиационное горючее и другие нефтепродукты.
Нефтяные резервы в ЕС сокращаются
В июле 2026 года общий объем чрезвычайных нефтяных запасов Евросоюза составлял 103,5 миллиона тонн. Это на 2,5% меньше, чем в июне, и на 4,2% меньше, чем годом ранее. При этом коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов, которыми располагают предприятия, наоборот, выросли. В июле они достигли 52,5 миллиона тонн, увеличившись на 5,7% за месяц.
Крупнейшие чрезвычайные резервы находились в Германии - 20 миллионов тонн, Франции - 16,4 миллиона и Испании - 14,2 миллиона тонн.
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Сколько топлива хранится в Латвии
За создание и поддержание государственных резервов нефтепродуктов в Латвии отвечает компания Possessor. На официальном сайте компании указано, что объем резервов составляет около 380 тысяч тонн, или запас примерно на 92 дня. Основную часть составляет дизельное топливо, поскольку на него приходится около 75% потребления топлива в стране.
С 2024 года Латвия постепенно переходит на новую систему управления нефтяными резервами. Государство выкупает запасы в собственность, чтобы меньше зависеть от частных компаний. Завершить этот процесс планируется к концу 2028 года.
Важно, что данные за июль не означают, что сейчас стране не хватает топлива или что возникли проблемы с его поставками. Речь идет о стратегических резервах, предназначенных для чрезвычайных ситуаций. В сентябре Еврокомиссия сообщала, что поставки нефти в ЕС остаются стабильными, несмотря на напряженную ситуацию на мировом рынке.