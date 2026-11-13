В Литве издают книгу Гитлера - посольство Израиля негодует, министр культуры считает, что сейчас не время
Министр культуры Литвы Лукас Альсис скептически оценивает намерения издательства Obuolys выпустить в ближайшее время книгу диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба"). Издатели планируют выпустить ее с критическими комментариями, однако, по мнению политика, сейчас для этого не самое подходящее время.
"Если бы меня как человека спросили, подходящее ли сейчас время для издания этой книги в Литве, я бы сказал, что, наверное, нет. Возможно, стоит воздержаться от (издания) таких противоречивых книг, даже с критическими комментариями", - заявил министр в четверг. "Но поскольку она выходит с критическими комментариями, пусть научное сообщество после выхода книги оценит ее: соответствуют ли те комментарии, те идеи, которые представлены рядом с текстом, сегодняшнему историческому контексту и нашему восприятию событий прошлого", - подчеркнул Альсис.
В комментарии, присланном BNS, руководитель издательских проектов Obuolys Дайва Латинене сообщила, что решение об издании книги Гитлера обсуждалось очень долго, но было принято в связи с тем, что этот текст уже находится в свободном доступе в интернете и в старых изданиях без критических комментариев.
"Мы издаем не "Mein Kampf", а ее критическое издание. Это принципиальная разница. (...) Книга - это первичный исторический источник. В ней еще до прихода Гитлера к власти были изложены идеи, которые позже привели к войне, Холокосту и убийствам миллионов людей. Чтобы понять, как это произошло, недостаточно знать последствия", - отметила Латинене.
По ее словам, в 800-страничной книге будет более 1,5 тыс. сносок, комментариев и пояснений, подготовленных польским историком и политологом Эугениушем Цезарием Крулем. Введение к литовскому изданию написал глава Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы Арунас Бубнис, который также следил за исторической точностью перевода.
По словам Латинене, критическое издание призвано помочь понять механизмы нацистской пропаганды, распознавать ложные утверждения и их манипулятивность. "В этом издании текст Гитлера нигде не представлен отдельно. Сноски проверяют его утверждения, опровергают ложь и псевдонауку, объясняют, о чем умалчивается", - сказала руководитель издательских проектов.
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По ее словам, предполагаемый тираж книги, которая выйдет в конце декабря - тысяча экземпляров. Ожидается, что издание заинтересует историков, политологов, журналистов, учителей, студентов.
В свою очередь, посольство Израиля в Литве в четверг призвало издательство и все заинтересованные стороны "проявить историческую чуткость и ответственность перед обществом" и пересмотреть решение об издании книги Гитлера. "Этот ядовитый манифест заложил идеологические основы для систематического уничтожения миллионов людей, в том числе около 95% членов еврейской общины Литвы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Первый том книги нацистский диктатор написал во время тюремного заключения в Ландсберге после неудачного Мюнхенского путча в 1923 году. Он вышел в 1925 году, второй том - в 1926-м. Идеи, изложенные в книге, впоследствии стали основой политики нацистской Германии - расовая иерархия и антисемитизм, уничтожение демократии, принцип единого непогрешимого вождя, территориальная экспансия и стремление к "жизненному пространству" в Восточной Европе.