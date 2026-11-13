В Литве издают книгу Гитлера - посольство Израиля негодует, министр культуры считает, что сейчас не время

"Если бы меня как человека спросили, подходящее ли сейчас время для издания этой книги в Литве, я бы сказал, что, наверное, нет. Возможно, стоит воздержаться от (издания) таких противоречивых книг, даже с критическими комментариями", - заявил министр в четверг. "Но поскольку она выходит с критическими комментариями, пусть научное сообщество после выхода книги оценит ее: соответствуют ли те комментарии, те идеи, которые представлены рядом с текстом, сегодняшнему историческому контексту и нашему восприятию событий прошлого", - подчеркнул Альсис.