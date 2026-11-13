Ошибка машиниста обошлась в 1,5 млн евро: раскрыли обстоятельства железнодорожной аварии в Риге
После столкновения пассажирского поезда с дрезиной возле Центрального вокзала Риги в августе 2025 года на железной дороге ужесточили требования безопасности. Расследование показало, что главной причиной аварии стала ошибка машиниста дрезины, который перепутал сигналы светофора. При этом спустя больше года поврежденный поезд все еще находится в ремонте.
Как произошла авария
7 августа 2025 года возле Центрального вокзала Риги столкнулись пассажирский электропоезд Рига - Огре, в котором находились 92 человека, и дрезина Latvijas dzelzceļš. Никто не пострадал, однако оба транспортных средства получили серьезные повреждения, сообщает LSM.lv.
Это был первый за 20 лет случай в Латвии, когда пассажирский поезд столкнулся с другим железнодорожным транспортным средством.
Расследование установило, что машинист дрезины принял белый сигнал светофора за желтый и проехал на запрещающий сигнал. Дежурная станции пыталась предупредить его по рации, но он не услышал сообщение. Проверка выявила проблемы со связью, однако основной причиной аварии признали невнимательность машиниста.
Выяснилось также, что 50-летний машинист обычно работал в Даугавпилсе, а в Риге находился в командировке. Опыта работы на этом участке у него было недостаточно. После аварии Latvijas dzelzceļš уволила сотрудника.
Какие правила изменились
После происшествия Latvijas dzelzceļš усилила меры безопасности:
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- В районе Центрального вокзала установили дополнительное оборудование для улучшения радиосвязи. Повторные проверки подтвердили полное покрытие.
- Машинисты, которые начинают работать в другом регионе, теперь должны совершать поездки с инструктором и сдавать тест перед самостоятельной работой.
- Усилен контроль соблюдения правил переговоров между машинистами и персоналом станций.
- Введены ограничения на маршруты, при которых один поезд может столкнуться с другим на пересечении путей.
- Проведены совместные учения с Государственной пожарно-спасательной службой.
Ремонт поезда обойдется в 1,5 миллиона евро
Ремонт дрезины и железнодорожных путей стоил более 14 тысяч евро. Гораздо серьезнее оказались повреждения пассажирского электропоезда. Два его вагона до сих пор ремонтируют на заводе в Чехии. Стоимость работ оценивается примерно в 1,5 миллиона евро, расходы должна покрыть страховая компания. По информации Pasažieru vilciens, ремонт планируется завершить в первом квартале 2027 года. Ожидается, что весной поезд вернется в Латвию.
В Latvijas dzelzceļš также рассматривали возможность замены ламп железнодорожных светофоров возле Центрального вокзала на светодиодные. Однако стоимость проекта могла достичь миллиона евро, поэтому замену решили отложить.