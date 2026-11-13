Ошибка машиниста обошлась в 1,5 млн евро: раскрыли обстоятельства железнодорожной аварии в Риге

Ремонт дрезины и железнодорожных путей стоил более 14 тысяч евро. Гораздо серьезнее оказались повреждения пассажирского электропоезда. Два его вагона до сих пор ремонтируют на заводе в Чехии. Стоимость работ оценивается примерно в 1,5 миллиона евро, расходы должна покрыть страховая компания. По информации Pasažieru vilciens, ремонт планируется завершить в первом квартале 2027 года. Ожидается, что весной поезд вернется в Латвию.